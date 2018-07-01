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فيديو جد خطير..بعد المونديال: تعذيب مغاربة داخل أحد سجون روسيا

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 20:29 فيديو جد خطير..بعد المونديال: تعذيب مغاربة داخل أحد سجون روسيا | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..بعد المونديال: تعذيب مغاربة داخل أحد سجون روسيا
نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، جرت فصوله داخل مركز للجوء تم وصفه بالسجن، يوجد بمدينة سانبترسبورغ بروسيا، يتواجد به مغاربة، ناشدوا المسؤولين بالتدخل لمساعدتهم في

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، جرت فصوله داخل مركز للجوء تم وصفه بالسجن، يوجد بمدينة سانبترسبورغ بروسيا، يتواجد به مغاربة، ناشدوا المسؤولين بالتدخل لمساعدتهم في العودة إلى أرض الوطن.

وكشف هؤلاء المغاربة المحتجزين عن تفاصيل خطيرة بخصوص تعرضهم للتعذيب والضرب والتجويع، حيث اضطر العديد منهم إلى شرب مياه المراحيض للنجاة من الموت.

وإلى جانب المغاربة فإن هذا المركز يضم كذلك العشرات من الجزائريين والتونسيين والمصريين، والذين ناشدوا سلطات بلدانهم التدخل وإخراجهم من السجن الخطير.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي روسيا الضرب التجويع مقطع فيديو أرشض الوطن

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