عاجل..نهاية مروعة لحياة شابة بدرب غلف فكازا: واحد ضربها بسيارة وهرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن حي درب غلف بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة 20 يوليوز، على وقع حادثة سير مروعة، راحت ضحيتها شابة في عقدها الثالث، دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن حي درب غلف بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة 20 يوليوز، على وقع حادثة سير مروعة، راحت ضحيتها شابة في عقدها الثالث، دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق السيارة، دهس الفتاة الضحية، وجرها لمسافة طويلة خلال محاولته الفرار من عين المكان، مشيرا إلى أن السائق المتهور تمكن من الفرار مباشرة بعد وقوع الحادث.

وأكد ذات المصدر أن مجموعة من الأشخاص الحاضرين لتفاصيل هذا الحادث الخطير، قاموا بمطاردة سائق السيارة، حيث تم إيقافه بحي المعاريف وتسليمه للمصالح الأمنية التي توصلت بإخبارية في الموضوع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جثة الشابة تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.