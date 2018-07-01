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الرئيس التونسي الهارب بنعلي يطلب اللجوء إلى المغرب

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 19:56 الرئيس التونسي الهارب بنعلي يطلب اللجوء إلى المغرب | بوليتيك
الرئيس التونسي الهارب بنعلي يطلب اللجوء إلى المغرب
في خبر مثير، كشفت مصادر لبنانية أن الرئيس التونسي السابق بنعلي قد ينتقل للعيش في المغرب، قادما إليه من السعودية، التي فر إليها ليلة ثورة الشعب التونسي إبان الشرارة الأولى لموجة الربيع العربي في

"شوف تيفي"

في خبر مثير، كشفت مصادر لبنانية أن الرئيس التونسي السابق بنعلي قد ينتقل للعيش في المغرب، قادما إليه من السعودية، التي فر إليها ليلة ثورة الشعب التونسي إبان الشرارة الأولى لموجة الربيع العربي في تونس.

ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها الخاص نهاية الأسبوع الجاري، فإن التقرير اللبناني، يشير إلى أن المغرب وافق على قبول الرئيس الاسبق لتونس، بعد أن قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تولى زمام الأمور في المملكة السعودية طرده من الإقامة الفاخرة التي خصصتها له السعودية ليلة وصوله إليها هربا من الشعب التونسي، وتوجه بنعلي في ذلك الوقت إلى الرياض، حيث استقبلته الحكومة السعودية ورفضت تسليمه إلى تونس.
وحسب المصادر ذاتها فإن ولي العهد السعودي اتخذ قراره بعد تسجيله ارتفاع مصاريف بنعلي، الرئيس التونسي في السعودية، حيث يسكن في إحدى الإقامات الفاخرة بمدينة جدة السعودية رفقة أسرته.
وأوضحت ذات المصادر أن آخر ظهور للرئيس التونسي السابق في السعودية كان شهر أكتوبر الماضي، خلال حفل خطوبة ابنته، حيث ظهر بنعلي وقد بدت عليه علامات التقدم في السن فيما ظهرت زوجته بالحجاب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السعودية الرئيس التونسي مصادر تونسية الإقامات بنعلي

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