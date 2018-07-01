حصري..هذه حقيقة تعرض الفتاة "فاتي" صاحبة بوز الزواج بصديقتها بوجدة لاعتداء على يد مدججين بالسيوف ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المعطيات التي أدلت بها ''فاتي'' بطلة إشاعة الزواج بصديقتها بمدينة وجدة، بخصوص تعرضها لاعتداء على يد أشخاص مدججين بالأسلحة لا أساس لها من الصحة.

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المعطيات التي أدلت بها "فاتي" بطلة إشاعة الزواج بصديقتها بمدينة وجدة، بخصوص تعرضها لاعتداء على يد أشخاص مدججين بالأسلحة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بعاصمة الشرق مدينة وجدة، وإلى حدود الساعة لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع، وبالتالي فإن واقعة الاعتداء على "فاتي" غير صحيحة.

تجدر الإشارة إلى أن "فاتي"، ظهرت بمقطع فيديو تم تداوله اليوم الجمعة، وهي تعبر عن أسفها الشديد، وتؤكد تعرضها للاعتداء والسب على يد أشخاص مدججين بالسيوف بعد ضجة زواجها من صديقتها.