الإعلام الغيني يفجر فضيحة ثقيلة..جماهير ودادية تغتصب بشكل جماعي شابات غينيات قبل مباراة الوداد وحوريا كوناكري ﻿

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، كشفت عنها وسائل إعلام غينية، أكدت يومه الجمعة 20 يوليوز، أن أربعة شابات غينيات، تعرضن لاغتصاب جماعي من طرف جماهير ودادية، حلت بغينيا من أجل متابعة المباراة التي جمعت

"شوف تيفي"

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، كشفت عنها وسائل إعلام غينية، أكدت يومه الجمعة 20 يوليوز، أن أربعة شابات غينيات، تعرضن لاغتصاب جماعي من طرف جماهير ودادية، حلت بغينيا من أجل متابعة المباراة التي جمعت بين فريق الوداد البيضاوي وخصمه حوريا كوناكري برسم دور المجموعات بكأس عصبة الأبطال الإفريقية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أربعة وداديين استدرجوا أربعة شابات لممارسة الجنس معهن داخل فندق مقابل 200 يورو، قبل أن تتفاجأ الشابات بظهور وداديين آخرين، قاموا باغتصابهن وممارسة الجنس عليهن بشكل جماعي.

وأكدت ذات المصادر أن الضحايا، تقدمن بشكاية ضد المغتصبين، حيث تم اعتقال شابان يشتبه تورطهما في واقعة الاغتصاب، قبل أن يتقرر إطلاق سراحهما لعدم التأكد من هوية المتورطين الحقيقيين.