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بالفيديو..شاحنة دهسات شاب وتقلبات وسط كازا بسبب السرعة المفرطة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 18:24 بالفيديو..شاحنة دهسات شاب وتقلبات وسط كازا بسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق
بالفيديو..شاحنة دهسات شاب وتقلبات وسط كازا بسبب السرعة المفرطة
شهدت مدارة ''ريجي طابا'' بمدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة 20 يوليوز، وقوع حادثة سير خطيرة، تتمثل في انقلاب شاحنة صغيرة، ما تسبب في إصابة شاب بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

شهدت مدارة "ريجي طابا" بمدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة 20 يوليوز، وقوع حادثة سير خطيرة، تتمثل في انقلاب شاحنة صغيرة، ما تسبب في إصابة شاب بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن سائق الشاحنة الصغيرة، فقد السيطرة على المقود بسبب السرعة المفرطة التي كان يسير بها، قبل أن يدهس مواطنا، كان على الرصيف.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وعاينت حجم الخسائر المادية، وحجزت أوراق الشاحنة، بينما تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة الدار البيضاء الشاحنة ريجي طابا

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