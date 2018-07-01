عاجل..فاجعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء: طبيب يتسبب في وفاة طفل وإصابة طفلة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستشفى الأطفال الهاروشي بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة 20 يوليوز، على وقع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر قيد حياته 3 سنوات، بعد أن دهسه طبيب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مستشفى الأطفال الهاروشي بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة 20 يوليوز، على وقع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر قيد حياته 3 سنوات، بعد أن دهسه طبيب بواسطة سيارة خفيفة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطبيب كان يرغب في العودة إلى الخلف بسيارته إلا أنه لم ينتبه لتواجد طفل وشقيقته الطفلة، ما جعله يدهسهما، ما خلف وفاة الطفل وإصابة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات.

وأكد ذات المصدر أن الطفلة ونظرا لخطورة الإصابة التي تعرضت لها، فقد تم إدخالها إلى مستعجلات مستشفى الهاروشي لتلقي الإسعافات الضرورية واللازمة.