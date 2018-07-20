 برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فاجعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء: طبيب يتسبب في وفاة طفل وإصابة طفلة | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء: طبيب يتسبب في وفاة طفل وإصابة طفلة

برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور | مجتمع

برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور

رئيس الحكومة يدعو إلى تنزيل الدستور من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية للمرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى تنزيل الدستور من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية للمرأة

مجموعة suez تعزز موقعها في قطاع التغذية بتوقيع عقد مع لوسيور كريسطال | اقتصاد

مجموعة suez تعزز موقعها في قطاع التغذية بتوقيع عقد مع لوسيور كريسطال

عاجل وبالفيديو..هاذ الشي خطير بزاف: الفتاة فاتي بطلة بوز الزواج بصاحبتها في وجدة تلقاو ليها بالسيوفا | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هاذ الشي خطير بزاف: الفتاة ''فاتي'' بطلة بوز الزواج بصاحبتها في وجدة تلقاو ليها

المرصد الوطني للتنمية البشرية: راميد ساهم بحوالي 50 في المائة في تطور التغطية الصحية الإجبارية | بوليتيك

المرصد الوطني للتنمية البشرية: ''راميد'' ساهم بحوالي 50 في المائة في تطور التغطية الصحية الإجبارية

أسئلة برلمانيي الحركة الشعبية للحكومة بين الانتقادات الحادة والمحاباة المجاملة | بوليتيك

أسئلة برلمانيي الحركة الشعبية للحكومة بين الانتقادات الحادة والمحاباة المجاملة

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين

قبل صلاة الجمعة: نهاية مروعة لحياة شاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

قبل صلاة الجمعة: نهاية مروعة لحياة شاب بالبيضاء

الإشاعات المشوشة المسمومة

برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 18:13 برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور | مجتمع
برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مغربية شابة تبلغ من العمر 23 سنة، حصلت أمس الخميس، على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بشهادة امتياز بجامعة روما الإيطالية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مغربية شابة تبلغ من العمر 23 سنة، حصلت أمس الخميس، على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بشهادة امتياز بجامعة روما الإيطالية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ "فاطمة الزهراء الزيتوني" والتي تمكنت من الحصول على الدكتوراه في سن صغيرة جدا، مشددا على أن الرغبة والإرادة مكنتا "فاطمة الزهراء" من تحقيق حلمها وحلم أسرتها.

وأشار ذات المصدر أن أسرة فاطمة الزهراء، حضرت معها مراسيم حصولها على الشهادة، وعبرت عن سعادتها الكبيرة التي لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فاطمة الزهراء الزيتوني العلوم السياسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بسبب ارتداء فتيات لـ المايو بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة كونو رجال | مجتمع

بسبب ارتداء فتيات لـ ''المايو'' بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة ''كونو رجال''

الميكا لم تنقرض ومطالب جطو بفتح تحقيق في أموال الدعم | مجتمع

الميكا لم تنقرض ومطالب جطو بفتح تحقيق في أموال الدعم

اختفاء طفلة في ظروف غامصة بتطوان | مجتمع

اختفاء طفلة في ظروف غامصة بتطوان

برافو..332 سجين وسجينة خذاو شهادة الباكالوريا بالمغرب | مجتمع

برافو..332 سجين وسجينة خذاو شهادة الباكالوريا بالمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في تصريح غير متوقع و بالدموع..أم الفتاة اللي دارت ضجة مع صاحبتها بزواج بوجدة..رحمونا من الهضرة هاذوك غير بنات بيناتهم و مجابت ليا لا كرش لا والو و بنتي ماشي طبيعية | بــووز
منذ 41 دقيقة

في تصريح غير متوقع و بالدموع..أم الفتاة اللي دارت ضجة مع صاحبتها بزواج بوجدة..رحمونا من الهضرة هاذوك غير بنات بيناتهم و مجابت ليا لا كرش لا والو و بنتي ماشي طبيعية

دموع أم كتخدم غير فالميناج و عندها 2 أطفال كيعانيو من إعاقة جسدية و ذهنية..بغيت غير ولادي باش يعيشو ..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

دموع أم كتخدم غير فالميناج و عندها 2 أطفال كيعانيو من إعاقة جسدية و ذهنية..بغيت غير ولادي باش يعيشو ..لأصحاب القلوب الرحيمة

في رأي المغاربة..ها علاش ارتافعات نسبة الطلاق و مبقاوش الشباب كيتزوجو..أسباب مثيرة و غير متوقعة | نسولو الناس

في رأي المغاربة..ها علاش ارتافعات نسبة الطلاق و مبقاوش الشباب كيتزوجو..أسباب مثيرة و غير متوقعة

بكاميرا خفية..شوفو أطفال و شباب كيغامرو بحياتهم باش يْحركو فشاحنات كبيرة من ميناء كــازا | بــووز

بكاميرا خفية..شوفو أطفال و شباب كيغامرو بحياتهم باش يْحركو فشاحنات كبيرة من ميناء كــازا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..فاجعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء: طبيب يتسبب في وفاة طفل وإصابة طفلة | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

عاجل..فاجعة بمستشفى الهاروشي بالبيضاء: طبيب يتسبب في وفاة طفل وإصابة طفلة

برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور | مجتمع

برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور

رئيس الحكومة يدعو إلى تنزيل الدستور من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية للمرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى تنزيل الدستور من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية للمرأة

مجموعة suez تعزز موقعها في قطاع التغذية بتوقيع عقد مع لوسيور كريسطال | اقتصاد

مجموعة suez تعزز موقعها في قطاع التغذية بتوقيع عقد مع لوسيور كريسطال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.