برافو..مغربية عندها 23 سنة وخدات الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بإيطاليا +صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مغربية شابة تبلغ من العمر 23 سنة، حصلت أمس الخميس، على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بشهادة امتياز بجامعة روما الإيطالية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مغربية شابة تبلغ من العمر 23 سنة، حصلت أمس الخميس، على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بشهادة امتياز بجامعة روما الإيطالية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ "فاطمة الزهراء الزيتوني" والتي تمكنت من الحصول على الدكتوراه في سن صغيرة جدا، مشددا على أن الرغبة والإرادة مكنتا "فاطمة الزهراء" من تحقيق حلمها وحلم أسرتها.

وأشار ذات المصدر أن أسرة فاطمة الزهراء، حضرت معها مراسيم حصولها على الشهادة، وعبرت عن سعادتها الكبيرة التي لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.