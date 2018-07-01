 مجموعة suez تعزز موقعها في قطاع التغذية بتوقيع عقد مع لوسيور كريسطال ﻿
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مجموعة suez تعزز موقعها في قطاع التغذية بتوقيع عقد مع لوسيور كريسطال

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 17:00 مجموعة suez تعزز موقعها في قطاع التغذية بتوقيع عقد مع لوسيور كريسطال | اقتصاد
مجموعة suez تعزز موقعها في قطاع التغذية بتوقيع عقد مع لوسيور كريسطال
تواصل '' suez '' وهي مجموعة رائدة عالمية في الإدارة الذكية والمستدامة للموارد، تقدُمها القوي في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال الفوز بعقد جديد بقيمة 2 مليون درهم سنويا لتدبير كافة النفايات في 3 مواقع

شوف تيفي

 تواصل " suez " وهي مجموعة رائدة عالمية في الإدارة الذكية والمستدامة للموارد، تقدُمها القوي في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال الفوز بعقد جديد بقيمة 2 مليون درهم سنويا لتدبير كافة النفايات في 3 مواقع لشركة " لوسيور كريسطال " التابعة لمجموعة أبريل وهي " مجموعة صناعية زراعية فرنسية "، من بينها مصنع الإنتاج بعين حرودة.

 وعلى هامش مؤتمر " كوب 22 " الذي عقد في مراكش في نونبر 2016 تم توقيع اتفاقية بين " لوسيور كريسطال " و " سويز " بشأن تحسين الأداء الإقتصادي والبيئي لمواقع إنتاج " لوسيور كريسطال ".

 وكشف البلاغ الصادر من شركة لوسيور كريسطال، أنه في إطار هذه الإتفاقية، تلتزم سويز بتطوير حلول مصممة خصيصا لإعادة تدوير النفايات والحفاظ على الموارد المائية بما في ذلك المعالجة وإعادة التدوير في مواقع إنتاج Lesieur cristal في المغرب.

وبهذا ترافق سويز اليوم لوسيور كريسطال بالاعتماد على خبرتها في المغرب في معالجة وإعادة تدوير النفايات.

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شوف تيفي اقتصاد لوسيور كريسطال سويز المغرب

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