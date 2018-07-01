عاجل وبالفيديو..هاذ الشي خطير بزاف: الفتاة ''فاتي'' بطلة بوز الزواج بصاحبتها في وجدة تلقاو ليها بالسيوفا ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الجمعة 20 يوليوز، مقطع فيديو ظهرت به ''فاتي'' بطلة إشاعة الزواج بصديقتها بوجدة، وهي تكشف عن تعرضها لاعتداء خطير على يد مجموعة من

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الجمعة 20 يوليوز، مقطع فيديو ظهرت به ''فاتي'' بطلة إشاعة الزواج بصديقتها بوجدة، وهي تكشف عن تعرضها لاعتداء خطير على يد مجموعة من الأشخاص المدججين بالأسلحة البيضاء ''سيوفا''.

وكشفت فاتي لـ ''شوف تيفي'' عن التفاصيل الخاصة بهذا الاعتداء، حيث أكدت أن أشخاص قاموا باعتراض سبيلها بإحدى شوارع مدينة وجدة، وأقدموا على الاعتداء عليها بالضرب ما تسبب في إصابتها بجروح، مبرزة في الوقت نفسه أن بعض أصدقائها، تدخلوا خلال تعرضها للاعتداء، حيث تم إبعادها بواسطة دراجة نارية.

تجدر الإشارة إلى أن ''فاتي''، فتحت قلبها لـ ''شوف تيفي''، أول أمس الأربعاء، ونفت زواجها من صديقتها ''هبة''، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحفلة عيد ميلاد، وجميع المعطيات التي تم الترويج لها لا أساس لها من الصحة.