أسئلة برلمانيي الحركة الشعبية للحكومة بين الانتقادات الحادة والمحاباة المجاملة ﻿

لا يمكن تأطير طبيعة الأسئلة الشفوية أو الكتابية في مجلس المستشارين أو في مجلس النواب لبرلماني الحركة الشعبية سوى بوضع ملاحظة أساسية عليها أنها أسئلة بقناعين ووجهين تنتقد حكومة العثماني صراحة

" شوف تيفي "

لا يمكن تأطير طبيعة الأسئلة الشفوية أو الكتابية في مجلس المستشارين أو في مجلس النواب لبرلماني الحركة الشعبية سوى بوضع ملاحظة أساسية عليها أنها أسئلة بقناعين ووجهين تنتقد حكومة العثماني صراحة وبدون مكياج و ترفع من حجم الانتقادات بشكل حاد لباقي الوزراء باستثناء وزراء السنبلة. وترفع من وثيرة الايجابيات التي يمثلها وزراء الحركة الشعبية والاحتفاء بمنجزاتهم في العمل الحكومي. في إطار متابعتها تقدم " شوف تيفي " ثلاث نماذج لهذه الأسئلة.

الانتقادات الحادة المعززة بالأرقام والمعطيات:

النموذج الأول:

انتقد النائب البرلماني الطيب البقالي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 يوليوز بالرباط، اختزال ضمان نجاح عملية عبور 2018، في تقديم المساعدات الإدارية للمغاربة العائدين لقضاء عطلتهم في المغرب، قائلا:"إن عملية العبور لا تعني فقط تقديم المساعدة الإدارية للمهاجرين".

في تعقيب الطيب البقالي على جواب الوزير بخصوص الإجراءات المتخذة لإنجاح عملية العبور لسنة 2018″ ، قائلا :"من الضروري العمل على إيجاد حلول مع الشركات المعنية لتنويع عروض النقل والتنقل عبر الزيادة في الرحلات الجوية والبحرية، وبأثمان تنافسية وتحفيزية تراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية".

و شدد المستشار الحركي على ضرورة توفير شباك إداري موحد على مستوى كل جهة، لتسهيل مساطر قضاء أبناء الجالية لأغراضهم الإدارية، وتسوية ملفاتهم العقارية ومشاريعهم الاستثمارية، واتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية لتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، خاصة ضمان تمثيليتهم السياسية في المؤسسات الدستورية الوطنية وخاصة المؤسسة التشريعية، وإعادة النظر في تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج.

كما دعا الوزارة الوصية إلى التفكير مستقبلا في تحفيزات ضريبية لدعم استثماراتهم في الوطن، وإحاطة فئة عريضة المتقاعدين منهم المقيمين بالمغرب بالتغطية الصحية والاجتماعية، ورفع الحيف عنهم جراء اللجوء إلى احتساب الضريبة على السكن الثانوي على عقاراتهم. الملاحظة التي يمكن إبدؤها حينما تعلق الأمر بالسؤال أو التعليق تكون متابعة دقيقة وإحاطة تامة لا نتقاد الوزير إذا لم يكن من وزراء الحركة.

النموذج الثاني:

وتساءل البرلماني أحمد شدا في سؤال شفوي، عن التدابير المتخذة للإرتقاء فعليا بمستشفى بني ملال إلى مستشفى جهوي؟

وقال البرلماني أحمد شدا حول الوضع الصحي بجهة بني ملال خنيفرة، موجه خطابه إلى وزير الصحة أنس الدكالي :" إن جهة بني ملال خنيفرة ، تعرف خصاصا كبيرا في البنيات الاستشفائية وما يترتب عن ذلك من نقص حاد في الأطر الإدارية والطبية".

ومما جاء في حيثيات السؤال" أمام شساعة المجال الترابي للجهة وكثافتها السكانية، يظل مستشفى مدينة بني ملال، رغم ضعف قدرته الاستيعابية وتجهيزاته الطبية وموارده البشرية، الملاذ الوحيد لساكنة الجهة، ألم يحن الوقت بعد لتمكين هذه الجهة من مستشفى جامعي يستجيب للحق في الصحة لساكنتها؟”.

يطبع هذه الأسئلة سواء في بعدها الإقليمي أو الجهوي أو الوطني، نقدا حادا معززا بالأرقام وتعقيبات حادة حتى في الثواني الأخيرة المتبقية من التعقيب بنوع ممن النرفزة والصخب كأنهم نواب للمعارضة ولا يشاركون في العمل الحكومي.

وفي تساؤل للبرلماني امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين في ذات الجلسة أكد أن تدبير نظام الصفقات العمومية لازال يعرف بعض الإختلالات والنواقص بالرغم من كونه يشكل دعامة اقتصادية للمقاولة بمختلف أصنافها.

النموذج الثالث:

و في نموذج ثالث للأسئلة الشفوية أوضح امبارك السباعي أنه "بالرغم من المجهودات المبذولة لإضفاء الحكامة الجيدة على الصفقات العمومية، من قبيل تعزيز مبادئ الشفافية، وجدوى النفقة العمومية، والمنافسة الحرة والتنصيص على البوابة الموحدة لجميع الطلبات العمومية، وإحداث لجنة وطنية للطلبيات العمومية وغيرها من الإصلاحات"، فإن واقع التنزيل والتفعيل لازال يكشف عن بعض الإختلالات والنواقص.

وشدد المتحدث، في تعقيبه باسم الفريق الحركي، حول سؤال "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة" على الحكومة بضرورة الإصلاح وإيجاد حلول عملية لهذه النواقص بغية تجويد نظام الصفقات العمومية.

وربط المتحدث نجاح نظام الصفقات العمومية بالتزام الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات التدبير المستقل، بأداء مستحقات المقاولات بعد نهاية الأشغال، حيث أبرز أن نجاح الجدوى الاقتصادية للصفقات العمومية يقتضي إصلاح إداري جذري، يجعل الإدارة تؤدي الخدمة العمومية وتيسر الاستثمار وتدعم المقاولة، علاوة على إنصافها، بأداء مستحقاتها من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مثلما لا تتهاون الإدارة في استخلاص ضرائب المقاولات بمختلف أنواعها، والتطبيق الصارم للغرامات في حقها.

وأكد البرلماني السباعي على ضرورة مراجعة القانون المنظم للديون العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية تحمي حقوق المقاولة والمواطن، كما تحمي حقوق الدولة والإدارة، قدم مجموعة من الاقتراحات العملية للرقي بالصفقة العمومية إلى أحكام الدستور المتمثلة في مبادئ الحكامة الجيدة، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم النجاعة الاقتصادية، وتعزيز حقوق وأدوار المقاولات الوطنية والمواطنة وعيرها.

الأسئلة الاحتفالية: أسئلة الماهية ما الذي تحقق؟؟

في الأسئلة الموجهة لوزراء السنبلة يأخذ السؤال طبيعة تعريفية من خلالها يستطيع الوزير عرض " منجزاته" ويأخذ تعقيب البرلماني ِشكل إضافة للجواب بشكل استنكاري وهي من التقنيات المعروفة بفسح المجال أمام الوزير لاستعراض عضلاته/ ما حققه في مجاله..

نموذج الاحتفاء والترحيب والتهليل:

في هذا النموذج إجابة الوزير "حمو أوحلي" كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، عن سؤال ما حققه "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية".

أبرز الوزير أوحلي، أن طريقة تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، عرفت تحولا نوعيا منذ 2016، مضيفا أنه أضحى يعتمد الالتقائية والجهوية، ليصبح أكثر فعالية في الأداء المجالي من حيث إدماج البعد المحلي الترابي كمكون أساسي، سواء في اقتراح أو تنفيذ المشاريع، أكد في جوابه حول "تفعيل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية :خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أنه لترسيخ مبدأ لا مركزية التدخلات، سواء في مرحلتي اقتراح المشاريع أو إنجازها، شكل نقطة فارقة في تحسين آليات التدبير والرفع من فعالية التدخلات، عبر تقوية الانتقائية والاندماج، مشيرا إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية خصص الصندوق كل اعتماداته للفترة ما بين2017-2023 لفائدة برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، الذي يقتضي إنجازه غلافا ماليا إجماليا يقدر ب 50 مليار درهم، مع بلورة مقاربة مجالية، تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب 40في المائة، في الغلاف الإجمالي للبرنامج، قائلا إن:"هذا الغلاف المالي الذي يتشكل من موارد مالية مختلفة، منها مساهمة المجالس الجهوية بـ 20 مليار درهم، أي ما يعادل 40 في المائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 4 مليارات درهم، أي ما يعادل 8 في المائة، وصندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية بـ 10.5 مليار درهم، أي ما يعادل 21 في المائة، و القطاعات الوزارية بـ 12.8 مليار درهم، أي ما يعادل 26 في المائة، فضلا عن مساهمة المكتب الوطني للماء والكهرباء ب 2.56 مليار درهم، أي ما يعادل 5 في المائة.

وأشار أوحلي أنه بفضل الاحترافية التي أصبحت تميز تدخلات صندوق التنمية القروية، أصبح اليوم الإطار التنفيذي لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مستدلا بالبرامج ومخططات العمل المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز.

الملاحظة الأساسية هي ترك كاتب الدولة أوحلي في استعراض الأرقام دون تعقيب من المتسائلين عن سلبيات الصندوق و الإكراهات التي يتخبط فيها والانتقادات التي يقدمها المتابعون والمقالات الصحافية المنتقدة لسير وأعمال الوزير. وهنا تظهر طبيعة الأسئلة الانتقائية ذات صيغ الترحيب والتهليل والمحاباة.