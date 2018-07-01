قبل صلاة الجمعة: نهاية مروعة لحياة شاب بالبيضاء ﻿

اهتز شارع مولاي إسماعيل بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 20 يوليوز، على وقع مصرع شاب في عقده الثالث، سقط من سطح عمارة سكنية في ظروف غامضة.

"شوف تيفي"

اهتز شارع مولاي إسماعيل بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة 20 يوليوز، على وقع مصرع شاب في عقده الثالث، سقط من سطح عمارة سكنية في ظروف غامضة.

وحسب مصدر مطلع ل "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشاب متزوج وأب لطفل يبلغ من العمر 33 سنة، يعمل كسائق شاحنة، سقط من أعلى العمارة التي تتواجد بها شقته، مشيرا إلى أن ظروف وملابسات النازلة ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة، حيث لم يتم بعد التأكد إن كان للأمر علاقة بواقعة انتحار.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشاب تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، وقد أكد الفحص الطبي الذي خضع له عن وفاته نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس.