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الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 14:21 الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده | بوليتيك
الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده
بعث الملك محمد الساس برقية تهنئة لرئيس جمهورية كولومبيا خوان مانويل سانطوس كالديرون، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

شوف تيفي

 

بعث الملك محمد الساس برقية تهنئة لرئيس جمهورية كولومبيا خوان مانويل سانطوس كالديرون، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس كالديرون بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكولومبي الصديق باضطراد التقدم والرخاء.

وجاء في البرقية "وإذ أشيد بما يجمع بين بلدينا من علاقات الصداقة المتينة والتعاون المثمر، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل المشترك لحكومتي بلدينا، للمضي قدما في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، لما فيه صالح شعبينا الصديقين، وإسهاما في تقوية التعاون والمبادلات جنوب-جنوب".

 

 

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بوليتيك شوف تيفي الملك محمد الساس رئيس جمهورية كولومبيا خوان مانويل سانطوس كالديرون

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