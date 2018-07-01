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مذكرة المدير العام للضرائب تشعل القطاع العقاري والسكن الاقتصادي وتعيد الاحتقان من جديد

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 14:01 مذكرة المدير العام للضرائب تشعل القطاع العقاري والسكن الاقتصادي وتعيد الاحتقان من جديد | اقتصاد
مذكرة المدير العام للضرائب تشعل القطاع العقاري والسكن الاقتصادي وتعيد الاحتقان من جديد
يعيش العديد من المواطنين والموثقين والمنعشين العقاريين هاته الأيام وضعية لا يحسدون عليها، بعدما رفضت مديرية الضرائب قبول ملفات العديد من المواطنين ممن اقتنوا الشقق الاقتصادية، بسبب صدور قرار

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

يعيش العديد من المواطنين والموثقين والمنعشين العقاريين هاته الأيام وضعية لا يحسدون عليها، بعدما رفضت مديرية الضرائب قبول ملفات العديد من المواطنين ممن اقتنوا الشقق الاقتصادية، بسبب صدور قرار فجائي يحرمهم من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة، عكس ما كان معمولا به منذ عدة سنوات.

وقد استنكر العديد منهم في اتصال خصوا به "شوف تيفي" فجائية هذا القرار، الذي وضعهم في موقف كارثي، بعد حصولهم على قروض بنكية بفوائد وأقساط شهرية قد تصل إلى 20 سنة من خلال عقود ترهن العقار لدى هاته الأبناك.

وقد جاء في القرار المذكور الصادر بتاريخ 5 أبريل 2018 تحت عدد CI1972/18/DGI، على أن الطلبات المرفوضة تتعلق بالشقق التي تتجاوز المساحات المتفق عليها وفق المادة 92-I-28 من المدونة العامة للضرائب، والمحددة بين 50 و80 متر مربع.

وحول الموضوع، أفاد أحد الفاعلين في جمعية المنعشين العقاريين بمكناس على أن القرار الصادر لم يـخذ بعين الاعتبار المساحات المحددة في الملكية المشتركة، التي تصل أحيانا إلى 20 متر مربع، الأمر الذي من شأنه أن يحرم الفئات المستهدفة من الاستفادة من سكن لائق، حيث لن تتجاوز مساحة السكن بالمواصفات المذكورة 40 أو50 متر مربع.

 

‫شوف تيفي

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القطاع العقاري السكن الاقتصادي شوف تيفي قروض بنكية

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