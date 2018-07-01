 بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين

قبل صلاة الجمعة: نهاية مروعة لحياة شاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

قبل صلاة الجمعة: نهاية مروعة لحياة شاب بالبيضاء

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

مذكرة المدير العام للضرائب تشعل القطاع العقاري والسكن الاقتصادي وتعيد الاحتقان من جديد | اقتصاد

مذكرة المدير العام للضرائب تشعل القطاع العقاري والسكن الاقتصادي وتعيد الاحتقان من جديد

بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي | دولي

بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي

بسبب ارتداء فتيات لـ المايو بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة كونو رجال | مجتمع

بسبب ارتداء فتيات لـ ''المايو'' بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة ''كونو رجال''

تحرش بها في المقهى ونال العقاب على الفور | دولي

تحرش بها في المقهى ونال العقاب على الفور

بالصورة..اتصالات المغرب: عطب في التيار الكهربائي أثر على خدمة الإنترنت وتعتذر لزبنائها | اقتصاد

بالصورة..اتصالات المغرب: عطب في التيار الكهربائي أثر على خدمة الإنترنت وتعتذر لزبنائها

للمزيد من الإثارة والمتعة.. لعبة مائية جديدة بحديقة سندباد | اقتصاد

للمزيد من الإثارة والمتعة.. لعبة مائية جديدة بحديقة سندباد

الإشاعات المشوشة المسمومة

بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 13:56 بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي | دولي
بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي
قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 20 يوليوز، ''إن ماكرون قرر أن يفصل حارسه الشخصي الذي شوهد في تسجيل مصور وهو يضرب محتجا في الأول من ماي، بعد أن ظهرت ''حقائق جديدة'' بشأن المخالفة

شوف تيفي

 

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 20 يوليوز، "إن ماكرون قرر أن يفصل حارسه الشخصي الذي شوهد في تسجيل مصور وهو يضرب محتجا في الأول من ماي، بعد أن ظهرت "حقائق جديدة" بشأن المخالفة المزعُومة".

وتعرض ماكرون لانتقادات بعد أن كشفت صحيفة "لو موند" الفرنسية، أن "مكتبه أوقف الحارس الشخصي لفترة قصيرة عن العمل لأنه ضرب محتجا، ولأنه انتحل صفة ضابط شرطة قبل نحو ثلاثة أشهر".

وقال مسؤول في قصر الرئاسة لرويترز :" أحيط الرئيس علما بحقائق جديدة قد تمثل جنحة ارتكبها ألكسندر بينالا، نتيجة لذلك...قررت الرئاسة أن تبدأ إجراءات فصل ألكسندر بينالا ".

وفي مقطع الفيديو يظهر رجل يرتدي خوذة وشعار تعريف الشرطة وهو يجر امرأة بعيدا ثم يضرب متظاهرا يوم الأول من ماي، وجرى التعرف عليه في وقت لاحق بأنه أحد موظفي الرئاسة الفرنسية.

ومن جهتها، استجوبت الشرطة الفرنسية ألكسندر بينالا في المنسوب إليه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي دولي ماكرون حرس شخصي ألكسندر بينالا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين

تحرش بها في المقهى ونال العقاب على الفور | دولي

تحرش بها في المقهى ونال العقاب على الفور

صحيفة شارلي إيبدو تتجاوز الحدود وتشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة | دولي

صحيفة ''شارلي إيبدو'' تتجاوز الحدود وتشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة

إسرائيل تقصي العرب من حق تقرير المصير | دولي

إسرائيل تقصي العرب من حق تقرير المصير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس..شنو هي أسباب عزوف المغاربة عن الزواج+أجوبة مثيرة | نسولو الناس
منذ 29 دقيقة

نسولو الناس..شنو هي أسباب عزوف المغاربة عن الزواج+أجوبة مثيرة

شوفو السيناريو الكامل لجريمة أكادير البشعة وسط حضور أمني قوي ( فيديو صادم ) | خارج البلاطو

شوفو السيناريو الكامل لجريمة أكادير البشعة وسط حضور أمني قوي ( فيديو صادم )

إسبانيا تشعل سباق التسلح مع المغرب والجزائر‎ | شوف الصحافة

إسبانيا تشعل سباق التسلح مع المغرب والجزائر‎

حالة إنسانية مؤثرة لأم شاب وشابة معاقين: كنخدم غير في الديور وبغيت اللي عاوني عليهم | حالة خاصة

حالة إنسانية مؤثرة لأم شاب وشابة معاقين: ''كنخدم غير في الديور وبغيت اللي عاوني عليهم''

﻿

آخر المستجدات

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين | دولي
منذ 23 دقيقة

عاجل..عملية طعن داخل حافلة بألمانيا..وهذا عدد المصابين

قبل صلاة الجمعة: نهاية مروعة لحياة شاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

قبل صلاة الجمعة: نهاية مروعة لحياة شاب بالبيضاء

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكولومبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

مذكرة المدير العام للضرائب تشعل القطاع العقاري والسكن الاقتصادي وتعيد الاحتقان من جديد | اقتصاد

مذكرة المدير العام للضرائب تشعل القطاع العقاري والسكن الاقتصادي وتعيد الاحتقان من جديد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.