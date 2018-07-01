بعد فضيحة ضربه للمتظاهرين.. ماكرون يفصل حارسه الشخصي ﻿

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 20 يوليوز، ''إن ماكرون قرر أن يفصل حارسه الشخصي الذي شوهد في تسجيل مصور وهو يضرب محتجا في الأول من ماي، بعد أن ظهرت ''حقائق جديدة'' بشأن المخالفة

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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 20 يوليوز، "إن ماكرون قرر أن يفصل حارسه الشخصي الذي شوهد في تسجيل مصور وهو يضرب محتجا في الأول من ماي، بعد أن ظهرت "حقائق جديدة" بشأن المخالفة المزعُومة".

وتعرض ماكرون لانتقادات بعد أن كشفت صحيفة "لو موند" الفرنسية، أن "مكتبه أوقف الحارس الشخصي لفترة قصيرة عن العمل لأنه ضرب محتجا، ولأنه انتحل صفة ضابط شرطة قبل نحو ثلاثة أشهر".

وقال مسؤول في قصر الرئاسة لرويترز :" أحيط الرئيس علما بحقائق جديدة قد تمثل جنحة ارتكبها ألكسندر بينالا، نتيجة لذلك...قررت الرئاسة أن تبدأ إجراءات فصل ألكسندر بينالا ".

وفي مقطع الفيديو يظهر رجل يرتدي خوذة وشعار تعريف الشرطة وهو يجر امرأة بعيدا ثم يضرب متظاهرا يوم الأول من ماي، وجرى التعرف عليه في وقت لاحق بأنه أحد موظفي الرئاسة الفرنسية.

ومن جهتها، استجوبت الشرطة الفرنسية ألكسندر بينالا في المنسوب إليه.