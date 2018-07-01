بسبب ارتداء فتيات لـ ''المايو'' بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة ''كونو رجال'' ﻿

أثار هاشتغ جديد بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' خاص بحملة أطلق عليها: ''كونو رجال''، خلال الأسبوع الجاري، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مطلقو هذه الحملة بضرورة نهي الرجال للنساء من ارتداء

''شوف تيفي''



أثار هاشتغ جديد بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' خاص بحملة أطلق عليها: ''كونو رجال''، خلال الأسبوع الجاري، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مطلقو هذه الحملة بضرورة نهي الرجال للنساء من ارتداء ''البيكيني'' خلال تواجدهن بمختلف الشواطئ بالمغرب وذلك احتراما لمشاعر الرجال والشباب المغاربة، وأيضا حتى لا يكن ضحية للتحرش الجنسي.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الهاشتاغ الجديد المثير للجدل، حيث تباينت الآراء بخصوصه بين موافق ومستعد لنهي النساء القريبات منهم من ارتداء ''المايو'' والملابس غير المحتشمة بالشواطئ وحتى في الشوارع، في حين عبر آخرون عن رفضهم المطلق لمضمون هذه الحملة، مؤكدين أن ارتداء النساء لـ ''البيكيني'' خلال تواجدهن بمختلف الشواطئ أمر عادي وبالتالي لا وجود لأي مبرر قد يدفعهم إلى الانخراط في هذه الحملة.

ومن جهة أخرى، أكد نشطاء فيسبوكيون آخرون أن ''البوركيني'' أو ما يطلق عليه المايو الشرعي الإسلامي، يعتبر الحل الوحيد، وذلك حتى لا تكون النساء ضحية للتحرش الجنسي.