بالصورة..اتصالات المغرب: عطب في التيار الكهربائي أثر على خدمة الإنترنت وتعتذر لزبنائها ﻿

أكدت شركة اتصالات المغرب، يومه الجمعة 20 يوليوز، في بلاغها الموجه لزبنائها، أن العطب الذي طال التيار الكهربائي، أثر على توفر خدماتها الليلة الماضية من الساعة 23h55 إلى الساعة 3h15 من صباح اليوم، وخاصة

"شوف تيفي"

أكدت شركة اتصالات المغرب، يومه الجمعة 20 يوليوز، في بلاغها الموجه لزبنائها، أن العطب الذي طال التيار الكهربائي، أثر على توفر خدماتها الليلة الماضية من الساعة 23h55 إلى الساعة 3h15 من صباح اليوم، وخاصة في منطقة تطوان.

وتقدمت الشركة في بلاغ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الساعات الأولى من يومه الجمعة، بالاعتذار إلى جميع زبنائها المتأثرين بهذا العطب.

وتفاعل آلاف النشطاء الفيسبوكيين مع بلاغ شركة اتصالات المغرب، حيث أكد البعض منهم وجود مشاكل في استخدام الأنترنت، وهو ما جعل الشركة تتفاعل حتى يتم حل هذا الإشكال.



