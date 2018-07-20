للمزيد من الإثارة والمتعة.. لعبة مائية جديدة بحديقة سندباد ﻿

تقدم حديقة سندباد لعبة جديدة لزوارها ويتعلق الأمر بلعبة '' الموجة'' سيتم افتتاحها في وجه العموم ابتداء من اليوم الجمعة 20 يوليوز 2018 بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

تقدم حديقة سندباد لعبة جديدة لزوارها ويتعلق الأمر بلعبة " الموجة" سيتم افتتاحها في وجه العموم ابتداء من اليوم الجمعة 20 يوليوز 2018 بالدارالبيضاء.

ووفق بلاغ من "سندباد" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن الموجة هي عبارة عن مزلقة عملاقة مليئة بالمراكب التي تحملها المياه، وهي من بين أفضل الألعاب المائية التي يمكن ممارستها مع العائلة أو بين الأصدقاء وبكل أمان.

وأضاف البلاغ، أن الموجة هي مغامرة مائية جديدة يمكن أن تستقبل 6 أشخاص لكل مركب، يتم شحنها ورفعها عموديا إلى القمة، إلى أن تبدأ الغوص منحدرة من خلال العديد من المنعطفات المسلية قبل أن تنتهي في المسبح، بعد ذلك تنتقل المركبة إلى جزء سفلي من النهر مليئ بالموجات والمنحدرات قبل العودة إلى نقطة الإنطلاق.

اللعبة الجديدة التي كلفت حوالي 20 مليون درهم، تمتد على مساحة 1900 متر مربع وتطلبت عملية الإنجاز فريقا كبيرا من المهندسين، كما عمل فريق كامل مكون من البنائين والتقنيين المتخصصين لوضع اللمسات الأخيرة على ما هي عليه، مؤكدا (البلاغ) في ذات السياق أنها واحدة من الألعاب الرئيسية داخل حديقة سندباد.

هذا ويمكن التمتع بهذه اللعبة الجديدة " الموجة " من خلال براسلي FUN EXTRA كما يمكن شراؤها كبطاقة بسعر تمهيدي وهو 40 درهما.