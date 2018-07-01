الميكا لم تنقرض ومطالب جطو بفتح تحقيق في أموال الدعم ﻿

ما زالت الأكياس البلاستيكية تحارب من أجل البقاء في الأسواق المغربية، بعد مرور سنتين على خروج قانون صارم بمنع “الميكا” نهائيا، بمناسبة تنظيم المغرب لفعاليات «كوب 22» الذي احتضنته مدينة مراكش قبل

ما زالت الأكياس البلاستيكية تحارب من أجل البقاء في الأسواق المغربية، بعد مرور سنتين على خروج قانون صارم بمنع “الميكا” نهائيا، بمناسبة تنظيم المغرب لفعاليات «كوب 22» الذي احتضنته مدينة مراكش قبل سنتين. وبعد مرور 24 شهرا على هذا الحدث وعلى قرار المنع، مازالت الأكياس البلاستيكية متجلية وموجودة في الأسواق الوطنية بوفرة، والتي يتم إنتاجها من طرف القطاع غير المهيكل الذي مازال يسوق هذه المادة الضارة بالبيئة، والتي كبر معها المغاربة لسنوات طويلة، ومازالوا يطلبونها إلى الوقت الحالي.

وبين المنع والإنتاج المستمر، وبين التسويق الإعلامي والواقعي لتحسيس المجتمع المغربي بعدم استهلاك «الميكا»، ما زالت هذه الأخيرة بيننا، ومازال إنتاجها يزيد بغزارة، ومازال بعض المواطنين يبحثون عنها بطريقة أو بأخرى...





"المشعل"/"شوف تيفي"

عبد اللطيف السكارجي





“الميكا”.. بعد عامين على المنع



أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي الأسبوع الماضي أن حصيلة قانون منع الأكياس البلاستيكية بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، تعد «جد مرضية ومشجعة»، حيث طبعها استعمال حصري للمنتجات البديلة على مستوى قطاعات التوزيع الكبير والمتوسط وتجارة القرب المنظمة.

وأوضح الوزير في لقاء حول تقدم تفعيل القانون 15-77 أن تطبيق هذا النص يتم عبر نهج منسق وتدابير مصاحبة تشمل صندوقا لدعم تحويل الأنشطة بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة المقاولات المتضررة من القانون مشيرا الى أن هذا الصندوق استفادت منه 25 مقاولة، اتجه 18 منها نحو تصنيع منتجات بديلة، مع خلق 600 منصب شغل إضافي.

وتابع أن 19 مشروعا استثماريا استفاد من صندوق دعم تنافسية المقاولات بغلاف إجمالي قدره 52 مليون درهم، مما ساهم في خلق 1177 منصب شغل.. في المقابل، سجل العلمي أن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية يظل محدودا بسبب ظهور أنماط جديدة للتزويد والتوزيع، مثل ورشات التصنيع السرية، والتهريب مبرزا أنه في إطار الجهود المبذولة لتجاوز هذا الوضع، فقد تم تسجيل 3826 مخالفة، أفضت الى إصدار 757 حكما ومجموع 5 ملايين درهم كغرامات، حيث تحدث الوزير عن مشروع تعديل قانون يرمي الى تعزيز المراقبة وتوسيع مجال تدخله وتفادي الوسطاء.

في هذا السياق، يشدد القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2016 العقوبات على المخالفين، إذ يتوعد المخالفين لإجراء منع صناعات الأكياس البلاستيكية بغرامة تتراوح بين 20 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم، في الوقت نفسه يغرم القانون من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين مليون سنتيم و50 مليون سنتيم.





”الميكا“ ما زالت تقاوم البقاء..وهذه حقيقة بلاستيك المنتوجات المتداولة

مازالت الأكياس البلاستيكية تقاوم البقاء في السوق، حيث يتم إنتاجها بغزارة من طرف القطاع غير المهيكل، مصانع سرية هنا وهناك تصنع وتنتج الأكياس البلاستيكية، ويتم بيعها بثمن جد مرتفع عما كانت عليه من قبل. وعرف الأسبوع الماضي مداهمة مستودعين عشوائيين كائنين بدوار موالين العرصة، التابع ترابيا لجماعة سيدي موسى بن علي بمراكش، أسفرت عن حجز ما يناهز طنين من الأكياس البلاستيكية التي كانت مجهزة للتسويق.

حيث تم توقيف مستغلي المستودعين بتهمة محاولة إرشاء أحد عناصر الدرك الملكي بمبلغ مالي قدره 3000 درهم، وإحداث ورشة صناعية بدون ترخيص، كما تم حجز الآليات والتجهيزات المستعملة في صنع هذه الأكياس، بالإضافة إلى سيارة خفيفة كان يتم بواسطتها نقل الأكياس البلاستيكية.

في هذا الإطار يرى أحمد الدافري أن عدد الأشخاص الذين كانوا يضمنون عيشهم من صناعة الأكياس البلاستيكية وعملية تسويقها كبير جدا، وقرار منع صناعة الأكياس البلاستيكية أدى إلى إيقاف مصدر عيش هؤلاء الأشخاص الكثر، الذين كانوا مرتبطين بهذه الصناعة، وأن الأمر الغريب في قرار المنع هذا، هو أنه كان قد شمل فقط البلاستيك الذي يستعمله التجار البسطاء، لكنه استثنى البلاستيك الذي تستعمله شركات عديدة في عملية تلفيف قارورات الماء، والمشروبات الغازية، وعلب الحليب، وعلب العصير، وعلب الحلوى وغيرها...

وفي السياق ذاته قالت وزيرة البيئة نزهة الوافي في اتصال مع المشعل أن البلاستيك المتداول في الأسواق الكبرى، هي مواد بلاستيكية قابلة للتحلل، وهي مواد توجد في العالم كله لكنها صديقة للبيئة، حيث لا تضرها في شيء لأنها تتحلل.

هذه هي شروط إنتاج “الميكا”

ما زال اللبس يسود عددا من المواطنين عندما يشاهدون الأكياس البلاستيكية تباع في الأسواق الكبرى كأكياس الأزبال أو أكياس التغليف الغذائي وغيرها، ويسود التساؤل حول مدى وجود البلاستيك في الوقت الذي تم فيه منع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية. هذا اللبس استبقته وزارة الداخلية لتضع نصا قانونيا يحدد معايير صارمة لصناعة الأكياس البلاستيكية غير الممنوعة، وهو القانون 15.77، والمنصوص عليها في 4 مراسيم.

في هذا السياق كشفت وثيقة تم نشرها في الجريدة الرسمية تضم المرسوم الأول الذي يسمح بإنتاج الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات على سعة 15 لتر على الأقل، وأربطة مدمجة لأجل إغلاقها. وحدد المرسوم خصائص هذا النوع 6.2 سمك البلاستيك و6.4 مقاومة التسرب، و6.5 مقاومة الاصطدام عند السقوط، ثم 6.6 مقاومة نظام الإغلاق.

أما المرسوم الثاني فينص على أن تتوفر الأكياس البلاستيكية المخصصة للتجميد على نظام إغلاق مدمج، وأن يكون بها حيز مطبوع مخصص للكتابة من طرف المستعمل تفوق مساحته 15 سنتمتر، ثم أن يكون صنعها مطابق للمرجع المعتمد في المغرب.

أما المرسوم الثالث فينص على ضرورة أن تحمل الأكياس الخاصة بالتجميد اسم المصنع والمستورد وعنوانه والتعريف لمقاولته، ورقم هاتفه، فيما المرسوم الرابع ينص على أن تحمل الأكياس الخاصة بالنفايات عبارة «كيس لجمع النفايات المنزلية»، ومعلومات عن المصنع ورقم هاتفه والعنوان، ويمنع هذا المرسوم بيع هذا النوع من الأكياس بالتقسيط.







* بوعزة الخراطي

نطالب إدريس جطو بفتح تحقيق في مصير ومآل أموال الدولة التي خصصت للأكياس البلاستيكية البديلة

قال بوعزة الخراطي في اتصال مع المشعل إن قانون منع الأكياس البلاستيكية كان قانونا خاصا، وكما نعرف أن بعض القوانين تم سنها سنة 1992 ولم تدخل لحد الساعة لحيز التنفيذ كقانون منع التدخين في الأماكن العمومية، وطبعا هذا كان الحافز الأساسي هو «كوب 22» في المغرب، وكذلك كان الحافز الثاني هو خروج مولاي حفيظ العلمي الذي في الحقيقة أعطاه الملك المسؤولية لأنه يشتغل بجرأة، وإلى حد الآن هناك نتائج إيجابية بما فيها تتبع قضية الأكياس البلاستيكية، إلا أن القانون في بدايته لقي بعض العراقيل، أي منع الأكياس البلاستيكية والمساهمة في الدعم المالي للمقاولين الذين حولوا من صنع «الميكا» إلى منتجين لأكياس بديلة، ودعم الشركات إلخ...إلى حدود هنا فكل شيء كان على ما يرام وكان مدروسا بحكمة.

وأضاف الخراطي أن الجانب الآخر وهو الجانب الاستهلاكي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار، لأن المستهلك مازال يطلب الأكياس البلاستيكية، وكما نعرف كلما زاد الطلب، كلما كان هناك من يريد أن يستفيد من الفرصة، ويصنعوا بطريقة غير رسمية هذه الأكياس البلاستيكية.

والجميع يعرف أن المواد الأولية لهذه الصناعة مستوردة وتدخل إلى المغرب من الخارج، يشير الخراطي، والسؤال المطروح هو أن الكميات التي تدخل عبر نقط العبور معروفة ومعروف الشركات المستفيدة منها، فكيف يمكن لهذه المواد الأولية أن تتسرب وتستعمل من داخل هذه المعامل السوداء التي تسمى النقط السوداء، بحكم أنها تدخل في إطار القطاع غير المهيكل، مؤكدا أنه ليس هناك عملية تتبع صارمة فيما يخص دخول المواد الأولية، متسائلا عن مآل الآليات التي كانت تصنع بها الأكياس البلاستيكية في المعامل هل تم تدميرها وتعويض الحرفيين أم أن تلك الآلات هي التي ذهبت إلى الجبال والقرى وبقيت تشتغل في القطاع غير المنظم، والنقطة الأخرى السوداء التي لم يتم ضبطها هو أنه لم يكن هناك إحصاء وصرامة فيما يخص مآل الآليات، ولنفترض أن الآليات تدخل من الخارج فهل تنزل بالمنطاد، فهي تدخل من نقط العبور، وبالتالي لم يتم منع هذه الآليات ولم يتم تدميرها، وبقيت تشتغل في القطاع غير المهيكل، وهذه نقط خلل في البرنامج.

وثالثا كانت هناك سرعة لا مثيل لها من أجل تعديل القانون، وخاصة في البداية كان الناس الذين يقومون بتحرير المحاضر هم أناس ليست لديهم الأهلية كالسلطات المحلية مثل القائد والباشا، فتم تغيير المراسم التطبيقية لهذا القانون، وتعاونت وزارة التجارة مع وزارة الداخلية من أجل أن يبقوا وحدهم في الميدان لمحاربة هذه الظاهرة، رغم وجود وزارة أخرى لها أهمية كبيرة وهي وزارة البيئة، التي مع الأسف فشلت في المساهمة في محاربة الأكياس البلاستيكية وخاصة أن هذه الوزارة استفادت من قبل من أموال طائلة لصناعة البديل، لذلك نحن نتسائل كمجتمع مدني ونطالب إدريس جطو بفتح تحقيق في مصير ومآل أموال الدولة التي خصصت لهذه الأكياس البلاستيكية البديلة والتي لم يستفد منها المغاربة، لأنه كانت كل عائلة ستستفيد من 10 إلى 16 كيس في السنة ولحد الآن لا وجود لذلك إلا بعض النقط التي سمعناها عبر التلفزيون أنهم يوزعون فيها الأكياس البديلة، ونحن نتسائل أين هي هذه الأموال.

وأضاف الخراطي أن أول صرخة أطلقتها الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالقنيطرة في 2006، بنشر صورة كاريكاتير فيها سائح أجنبي يسأل المرافق ما هي تلك الأشياء السوداء والبيضاء التي تحلق بعيدا فأجابه أنها ديكة باللون الأبيض والأسود (يضحك).

وأشار الخراطي أن هناك إيجابيات، والقانون في عمره سنتين ووصلنا أننا لم نعد نرى الأكياس في الحقول فهذا شيء إيجابي ويلزمه التنويه، لأول مرة نرى نتائج قانون ملحوظة وملموسة ويراها المواطنون، كذلك هناك مساهمة المواطن، إلا أن القطاع غير المهيكل تبقى هي الوحيدة المسربة للأكياس البلاستيكية وكذلك الأسواق الأسبوعية، ولمحاربة هذه الآفة فإن على المستهلك أن يرفض استعمال الكيس البلاستيكي، وعلى المستهلك أن يكون واعيا بهذا الرفض، حيث يلزم حصص عبر التلفزيون والإذاعات، ونحن كجامعة لحقوق المستهلك ساهمنا في التحسيس في برامج إذاعية وبتوزيع منشورات وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بعدما راسلت الجامعة الوزارة وتطلب المساهمة في هذا البرنامج بدون مقابل، ومع الأسف الوصلات التحسيسية كانت وصلات غير هادفة.

* رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك