فيديو يرعب المغاربة..مشرمل يهدد بقطع الرؤوس بالقنيطرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 20 يوليوز، مقطع فيديو جد خطير، قيل أن فصوله، جرت بمدينة القنيطرة، ظهر به شاب وهو يهدد بقطع الرؤوس بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير،

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 20 يوليوز، مقطع فيديو جد خطير، قيل أن فصوله، جرت بمدينة القنيطرة، ظهر به شاب وهو يهدد بقطع الرؤوس بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما أثار رعب وهلع العديد من النشطاء الفيسبوكين المتفاعلين مع الفيديو.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة الشاب في حالة غير طبيعية، وهو يهدد بقطع الرؤوس والأطراف بواسطة سلاح أبيض يحمله بين يديه، بالإضافة إلى التلفظ بعبارات نابية وسب الذات الإلهية.

وتفاعل آلاف النشطاء الفيسبوكين مع هذا الفيديو الخطير، الذي نتحفظ عن نشره، حيث طالب جميع المتفاعلون المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة بالتحرك السريع والفوري لإيقاف هذا الشاب لأن الأمور التي تلفظ بها والتهديدات الصادرة عنه جد خطيرة.