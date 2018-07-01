 فيديو يرعب المغاربة..مشرمل يهدد بقطع الرؤوس بالقنيطرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بسبب ارتداء فتيات لـ المايو بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة كونو رجال | مجتمع

بسبب ارتداء فتيات لـ ''المايو'' بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة ''كونو رجال''

تحرش بها في المقهى ونال العقاب على الفور | دولي

تحرش بها في المقهى ونال العقاب على الفور

بالصورة..اتصالات المغرب: عطب في التيار الكهربائي أثر على خدمة الإنترنت وتعتذر لزبنائها | اقتصاد

بالصورة..اتصالات المغرب: عطب في التيار الكهربائي أثر على خدمة الإنترنت وتعتذر لزبنائها

للمزيد من الإثارة والمتعة.. لعبة مائية جديدة بحديقة سندباد | اقتصاد

للمزيد من الإثارة والمتعة.. لعبة مائية جديدة بحديقة سندباد

الميكا لم تنقرض ومطالب جطو بفتح تحقيق في أموال الدعم | مجتمع

الميكا لم تنقرض ومطالب جطو بفتح تحقيق في أموال الدعم

فيديو يرعب المغاربة..مشرمل يهدد بقطع الرؤوس بالقنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو يرعب المغاربة..مشرمل يهدد بقطع الرؤوس بالقنيطرة

صحيفة شارلي إيبدو تتجاوز الحدود وتشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة | دولي

صحيفة ''شارلي إيبدو'' تتجاوز الحدود وتشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة

اختفاء طفلة في ظروف غامصة بتطوان | مجتمع

اختفاء طفلة في ظروف غامصة بتطوان

فيديو جد خطير..ها علاش كيوقعو الكسايد: شوفو السرعة الكبيرة اللي كاتمشي بها حافلة في لوطوروت فالمغرب | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..ها علاش كيوقعو الكسايد: شوفو السرعة الكبيرة اللي كاتمشي بها حافلة في لوطوروت

الإشاعات المشوشة المسمومة

فيديو يرعب المغاربة..مشرمل يهدد بقطع الرؤوس بالقنيطرة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 12:15 فيديو يرعب المغاربة..مشرمل يهدد بقطع الرؤوس بالقنيطرة | حوادث و حقوق
فيديو يرعب المغاربة..مشرمل يهدد بقطع الرؤوس بالقنيطرة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 20 يوليوز، مقطع فيديو جد خطير، قيل أن فصوله، جرت بمدينة القنيطرة، ظهر به شاب وهو يهدد بقطع الرؤوس بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير،

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 20 يوليوز، مقطع فيديو جد خطير، قيل أن فصوله، جرت بمدينة القنيطرة، ظهر به شاب وهو يهدد بقطع الرؤوس بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما أثار رعب وهلع العديد من النشطاء الفيسبوكين المتفاعلين مع الفيديو.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة الشاب في حالة غير طبيعية، وهو يهدد بقطع الرؤوس والأطراف بواسطة سلاح أبيض يحمله بين يديه، بالإضافة إلى التلفظ بعبارات نابية وسب الذات الإلهية.

وتفاعل آلاف النشطاء الفيسبوكين مع هذا الفيديو الخطير، الذي نتحفظ عن نشره، حيث طالب جميع المتفاعلون المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة بالتحرك السريع والفوري لإيقاف هذا الشاب لأن الأمور التي تلفظ بها والتهديدات الصادرة عنه جد خطيرة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سلاح أبيض القنيطرة شاب المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير..ها علاش كيوقعو الكسايد: شوفو السرعة الكبيرة اللي كاتمشي بها حافلة في لوطوروت فالمغرب | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..ها علاش كيوقعو الكسايد: شوفو السرعة الكبيرة اللي كاتمشي بها حافلة في لوطوروت فالمغرب

يا ربي السلامة..بالصورة..بيكوب محملة بالبطيخ تقلبات وسط الطريق وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..بالصورة..بيكوب محملة بالبطيخ تقلبات وسط الطريق وها أشنو وقع

بعد القاتل بالتسلسل..مختل كيتسارى عريان يرعب المواطنين بأكادير والأمن يتدخل | حوادث و حقوق

بعد القاتل بالتسلسل..مختل كيتسارى عريان يرعب المواطنين بأكادير والأمن يتدخل

فيديو خطير: سيارة تطارد رجل أمن أثناء مزاولة مهامه بفاس وتهدد حياته | حوادث و حقوق

فيديو خطير: سيارة تطارد رجل أمن أثناء مزاولة مهامه بفاس وتهدد حياته

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إسبانيا تشعل سباق التسلح مع المغرب والجزائر‎ | شوف الصحافة
منذ 21 دقيقة

إسبانيا تشعل سباق التسلح مع المغرب والجزائر‎

حالة إنسانية مؤثرة لأم شاب وشابة معاقين: كنخدم غير في الديور وبغيت اللي عاوني عليهم | حالة خاصة

حالة إنسانية مؤثرة لأم شاب وشابة معاقين: ''كنخدم غير في الديور وبغيت اللي عاوني عليهم''

كسيدة خايبة بزاف: شاحنة تقطع ليها الفران وتقلبات فمريرت والسائق كيبكي خايف من مراتو | خارج البلاطو

كسيدة خايبة بزاف: شاحنة تقطع ليها الفران وتقلبات فمريرت والسائق كيبكي خايف من مراتو

فيديو التبوريشة..طفل مغربي يبكي متأثرا بأغنية خاصة بمعاناة الشعب الفلسطيني | خارج البلاطو

فيديو التبوريشة..طفل مغربي يبكي متأثرا بأغنية خاصة بمعاناة الشعب الفلسطيني

﻿

آخر المستجدات

بسبب ارتداء فتيات لـ المايو بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة كونو رجال | مجتمع
منذ 31 دقيقة

بسبب ارتداء فتيات لـ ''المايو'' بالشواطئ المغربية.. نشطاء مغاربة يطلقون حملة ''كونو رجال''

تحرش بها في المقهى ونال العقاب على الفور | دولي

تحرش بها في المقهى ونال العقاب على الفور

بالصورة..اتصالات المغرب: عطب في التيار الكهربائي أثر على خدمة الإنترنت وتعتذر لزبنائها | اقتصاد

بالصورة..اتصالات المغرب: عطب في التيار الكهربائي أثر على خدمة الإنترنت وتعتذر لزبنائها

للمزيد من الإثارة والمتعة.. لعبة مائية جديدة بحديقة سندباد | اقتصاد

للمزيد من الإثارة والمتعة.. لعبة مائية جديدة بحديقة سندباد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.