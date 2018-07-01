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صحيفة ''شارلي إيبدو'' تتجاوز الحدود وتشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 11:55 صحيفة شارلي إيبدو تتجاوز الحدود وتشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة | دولي
صحيفة ''شارلي إيبدو'' تتجاوز الحدود وتشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة
في خطوة مثيرة للجدل، جعلت آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يعبرون عن غضبهم الشديد، بعدما قامت صحيفة ''شارلي إيبدو'' الفرنسية الساخرة، بتشبيه لاعبي المنتخب الفرنسي المتوج بمونديال روسيا بـ

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة للجدل، جعلت آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يعبرون عن غضبهم الشديد، بعدما قامت صحيفة ''شارلي إيبدو'' الفرنسية الساخرة، بتشبيه لاعبي المنتخب الفرنسي المتوج بمونديال روسيا بـ ''القردة''.

وتطرقت وسائل إعلام عالمية لما نشرته الصحيفة الفرنسية التي وضعت كاريكاتيرا يظهر قردة يلبسون الزي الأزرق ويحملون كأسا على شكل موزة تشبه كأس العالم، ويسأل أحد القردة هل هذه برتقالة؟ ويسأل قرد آخر هل هذه موزة ؟.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الصحيفة، قامت كذلك بنشر كاريكاتير آخر يظهر لاعبي المنتخب الفرنسي جميعا ممثلين بوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رافق منتخب الديوك وشجعهم في الدورين قبل النهائي والنهائي من المونديال الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن 14 لاعبا من أصل 23 من التشكيلة الرسمية الفرنسية التي توجت بلقب مونديال روسيا الأحد الماضي، تعود جذورهم إلى القارة الإفريقية ومن بينهم الجوهرة كليان مبابي أفضل لاعب ناشئ بالمونديال.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المونديال القردة التشكيلة الرسمية المونديال

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