اختفاء طفلة في ظروف غامصة بتطوان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة 20 يوليوز، بشكاية من ''أم'' تنحدر من مدينة تطوان، تناشد ابنتها الطفلة ''ناريمان'' بالعودة إلى منزل الأسرة الذي غادرته بداية الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة 20 يوليوز، بشكاية من "أم" تنحدر من مدينة تطوان، تناشد ابنتها الطفلة "ناريمان" بالعودة إلى منزل الأسرة الذي غادرته بداية الأسبوع الجاري.

وأوضحت "الأم" في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الجمعة، أن ابنتها البالغة من العمر 14 سنة، طلبت منها السماح لها بالمبيت رفقة صديقتها، إلا أنها رفضت هذا الطلب، لتقوم "ناريمان" بمغادرة المنزل إلى وجهة غير معلومة.

وأكدت المتحدثة أن ابنتها تبادلت معها الحديث بعد ذلك عبر الهاتف لكنها رفضت الكشف عن مكانها والعودة إلى المنزل، مشددة على أنها توصلت بمعلومات تفيد بتواجدها بمدينة مارتيل.



