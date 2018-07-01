شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لـ''المشعل'': اختلفت مع إدريس لشكر ولا يوجد أي انقسام في الفريق الاشتراكي ﻿

قال شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن استمراره في ممارسة مهام رئاسة الفريق بالغرفة الأولى رهين بمدى نجاحه في ضمان استقلالية فريقه النيابي عن الأجهزة التقريرية للحزب وفي مقدمتها

قال شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن استمراره في ممارسة مهام رئاسة الفريق بالغرفة الأولى رهين بمدى نجاحه في ضمان استقلالية فريقه النيابي عن الأجهزة التقريرية للحزب وفي مقدمتها المكتب السياسي، مشددا في هذا الخصوص، على ضرورة أن تبقى قرارات الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب، مستقلة ومنزهة عن تدخلات من أي نوع كان، حفاظا على تماسكه وضمانا لقوة تشريعاته وانسجام قراراته في شأن عدد من القضايا المطروحة في ساحة المشهد السياسي في بلادنا.

ملفات عديدة تفتحها "المشعل" مع شقران في هذا الحوار الذي نعرض تفاصيله كالآتي .



"المشعل"/"شوف تيفي"

حاوره : عبد الواحد الوز





< سمعنا مؤخراً بوجود خلاف عميق بينك وبين الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر. هل هذا صحيح؟



ما كتب في بعض وسائل الإعلام في هذا الخصوص مبالغ فيه ولا يرقى إلى المستوى الذي أثير في شأنه، باعتبار أن الاختلاف في التصورات ووجهات النظر أمر طبيعي داخل حزب الإتحاد الاشتراكي الذي يستمد قوته من غنى الأفكار وتصارعها في بعض الأحيان.

كل ما في الأمر هو أنني أحرص بصفتي رئيساً للفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب، على تحمل مسؤوليتي كاملة في لعب الأدوار المنوطة بي على مستوى تنسيق المواقف وخلق التجانس في القرارات المتخذة داخل الفريق والإبقاء عليها مستقلة عن تدخلات أجهزة الحزب وفي مقدمتها المكتب السياسي، وهذا أمر صحي للحزب ولا يضره في شيء.

وهنا يلزمني التأكيد على أنه لا يوجد أي انقسام داخل الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، كما يُرَوّج البعض، بل على العكس من ذلك، هناك انسجام تام ووعي بالمسؤولية المشتركة الملقاة على مكونات الفريق النيابي، وهي المسؤولية التي يتوجب على من هُم خارج هذا الفريق الالتزام بتقديرها واحترامها، لأنها تصب في اتجاه تقوية الحزب وتحصين قراراته لخدمة قضايا المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في برلمانيي الإتحاد الاشتراكي المتواجدين بالمؤسسة التشريعية.

< قلت بأن مسؤوليتك كرئيس للفريق الاشتراكي بمجلس النواب تُلزمك بضرورة الحرص على ضمان استقلالية قراراته عن تدخلات أجهزة الحزب. هل يعني ذلك وجود ضغوطات تُمارس على نواب الفريق في شأن بعض القضايا المطروحة؟

من الطبيعي أن تكون هناك بعض الضغوطات، لكن المهم كما قلت في إجابتي السابقة، هو الحرص على ضمان استقلالية قرارات الفريق عن أجهزة الحزب، وهذا موقفي الذي دافعت عنه منذ أن تحملت مسؤولية رئاسته داخل المؤسسة التشريعية، كما أنه سبق لي أن تقدمت في سبيله باستقالتي ثلاثة مرات، وأنا مستعد للتخلي عن رئاسة الفريق إذا ما اتضح أن دوري أصبح قاصرا أو أنه لم يعد بإمكاني ممارسة اختصاصاتي ومهامي بشكل مستقل.

هذا لا يعني أنني أرى بأن الأمور داخل الفريق الاشتراكي ليست على ما يرام أو أن نواب الحزب غير مستقلين، بل على العكس من ذلك، أرى بأنه يلزمني التنويه بالجهود التي يبذلها الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب من خلال إسهاماتهم القوية في تجويد منظومة التشريع والرقي بها إلى مستوى انتظارات المواطنين، وهو الأمر الذي يجد ترجمته في أهمية الحصيلة التشريعية التي حققها الفريق لحدود الساعة، والتي تبعث على الفخر والإعتزاز.

< وماذا عن مشاركة حزب الوردة في حكومة سعد الدين العثماني، خصوصا أن البعض يرى أن الإتحاد الاشتراكي قد دخلها من موقع ضعف ولم يقدم أية إضافة للعمل الحكومي؟

المعلوم أن مشاركة حزب الإتحاد الاشتراكي في حكومة سعد الدين العثماني، قد جاءت بناء على قرار اتخذته الأجهزة التقريرية للحزب في هذا الخصوص، كما أنها تأتي على ضوء استحضار المصلحة الوطنية من خلال هذه المشاركة.

الإتحاد الاشتراكي لا يشارك في الحكومات فقط من أجل المشاركة، بل لغاية تقديم الإضافة، لأن الحقائق المؤكدة تفيد أن الاتحاديين سبق لهم في محطات عديدة رفض دخول الحكومة لاقتناعهم بعدم توفر الشروط الملائمة لذلك، وهو ما يؤكد أن قرارات المشاركة من عدمها في أية حكومة كانت دوما تخضع لتحليل دقيق للظرفية السياسية والاقتصادية في بلادنا، للخروج بتقييم للوضع واتخاذ قرار ما إذا كان دخول الحزب للحكومة سيكون مفيدا للوطن وأبنائه.

هذا يعني أن الإتحاد الاشتراكي يمارس دوره كما يجب داخل الأغلبية الحكومية ويبادر من خلال وزرائه إلى اتخاذ المواقف التي تنسجم مع قناعات الاتحاديين والاتحاديات داخل القطاعات التي يمثلونها في انسجام تام مع ما يقتضيه الحرص على ضمان التماسك الحكومي.

< لكن هناك من يرى أن تماسك الحكومة في خطر وأن هناك شكوك حول مدى قدرتها على مواصلة المشوار إلى نهاية المسار في سنة 2021؟

هذا الكلام لم يصدر فقط في حق الحكومة الحالية، بل قِيل أيضا في عهد حكومة بنكيران والفاسي، وقبلهما جطو وآخرين.

هذا ليس صحيح، لأن حكومة العثماني تعمل بكيفية عادية لا تنذر بأشياء من هذا القبيل، كما أن الأساسي والمفروض لبناء دولة مغربية قوية هو العمل على ضمان استقرار مؤسساتها الدستورية، وفي مقدمتها الجهاز التنفيذي الذي تمثله الحكومة، لأن المغرب ليس في مصلحته الترويج لخطابات تدفع في اتجاه تفكيك هذه المؤسسات أو تبخيس أعمالها، لمجرد النيل منها أو الرغبة في إسقاطها.

هذا ليس في مصلحة بلادنا التي تواجهها إكراهات اقتصادية واجتماعية كبيرة تستوجب تعبئة الطاقات، استحضارا للمصلحة الوطنية.



< بخصوص معاشات البرلمانيين التي أثير حولها جدل كبير ما هو موقف حزب الإتحاد الاشتراكي وتحديدا فريقه النيابي بمجلس النواب من هذه القضية؟

أود أن أشير هنا إلى أن موضوع معاشات البرلمانيين قد استأثر بحيز يتجاوز حجمه، باعتبار أن الأمور ليست بالبساطة التي يعتقدها البعض، أي تصفية النظام وانتهينا، لأن إلغاء صندوق تقاعد البرلمانيين يتطلب كلفة مالية قدرها 200 مليار سنتيم كمقابل لإرجاع مساهمات أزيد من ألف برلماني، ضمنهم من تم انتدابه لأكثر من ثلاثة ولايات تشريعية، وهذا مبلغ كبير يكشف بأن الأمر ليس باليسير.

صحيح أن فئة الشباب البرلماني من أمثالي، لا يهتم بموضوع المعاشات كما هو حال نظرائهم الذين أشرفوا على بلوغ 60 سنة، والذين ساهموا لفترة طويلة في هذا النظام، لكن الحل الأمثل هو التوافق على صيغة إنقاذ هذا الصندوق وضمان استمراريته بكيفية عقلانية وناجعة ولا دخل للمالية العمومية في إسعافها، وهي الصيغة التي يبدو أنها تلقى إجماعاً داخل المؤسسة التشريعية، بحكم أنها تعيد النظر في عدد من المعايير من قبيل تحديد سن الاستفادة من المعاش في 65 سنة وتقليص قيمته إلى حدود 700 درهم عن كل سنة تشريعية مع الإبقاء على نفس المبلغ المقتطع من الأجر الشهري للبرلمانيين.

< عاش المغاربة مؤخراً على وقع أزمة المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات الاستهلاكية في الوقت الذي تم فيه قبل أيام خروج عدد من الأسماء والشخصيات المعروفة بعريضة تطالب بوقف حملة مقاطعة شركة سنطرال بالتحديد بعد تجاوب مسؤوليها مع مطالب المقاطعين. ما رأيك في هذه الأحداث؟

سأجيبك هنا بصفتي الشخصية، وليس بإسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بحكم أن موقفي في قضية المقاطعة عبرت عنه في مناسبات عديدة، وقلت بأن تعاطينا مع هذا الملف يستوجب منا ضرورة تغليب الحكمة والتبصر والانسجام مع القناعات الذاتية وعدم تسييس المواقف لاعتبارات مصلحية ضيقة.

الملاحظ اليوم أن حملة المقاطعة لم يعد لها نفس الإشعاع الذي ميزها خلال مرحلة البداية لأن الأمور بدأت تتضح أكثر، كما أن تركيزها على استهداف مواد استهلاكية دون أخرى تتقاسم معها إشكالية الغلاء والإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي، أثار أكثر من علامة استفهام وتعجب، تكشف عن وجود أيادي خفية تُحرك خيوط المشهد عن بعد، لأهداف سياسوية محضة.

بخصوص العريضة التي وقعتها بعض الأسماء الاقتصادية والفعاليات الحقوقية والسياسية لوقف حملة المقاطعة، أنا أرى بأنه من حق أي شخص كان، أن يعبر عن موقفه الشخصي في شأن هذه القضية، شريطة أن يكون نابعا من قناعته الشخصية التي يؤمن بها، أي أنه من غير المقبول أن نرى شخصا ما، يؤيد أو يعارض هذه الحملة ضدا عن قناعاته الداخلية لغاية تحقيق مصلحة ذاتية ضيقة، أو لغاية استثمار موقفه هذا، فقط من أجل تلميع صورته داخل المجتمع أو ممارسة النفاق السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية.

الخطير في هذا كله، هو أن حملة المقاطعة كشفت عن تلاشي ثقافة الحوار والاختلاف في الرأي داخل مجتمعنا، إذ بمجرد ما يصدر موقف مخالف من شخص أو جهة ما، حتى يجد نفسه عرضة لوابل من عبارات السب والشتم، بل حتى التخوين داخل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث مع الموقعين على عريضة المطالبة بتجميد حملة مقاطعة حليب سنطرال، وهذا سلوك غير صحي بالنسبة لمجتمعنا الذي يسعى إلى تكريس ثقافة التسامح والحوار والتواصل الجدي والبناء بين مكوناته.