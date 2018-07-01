ضربة قاسية.. أغلبية أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة والمكتب التنفيذي يجمدون عضوية البقالي ومجاهد.. وهذه التفاصيل ﻿

أعلنت أغلبية أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة و أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والصحافيين، عن قرار تجميد عضوية رئيس النقابة عبدالله البقالي و أمين المجلس الوطني يونس مجاهد لما

شوف تيفي

أعلنت أغلبية أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة و أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والصحافيين، عن قرار تجميد عضوية رئيس النقابة عبدالله البقالي و أمين المجلس الوطني يونس مجاهد لما عرفه مسلسل انتخاب المجلس الوطني للصحافة من خروقات حسب التطورات والمستجدات الأخيرة التي التأم عليها غالبية أعضاء المكتب.

وجاء في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ، " نحن أغلبية الأمانة العامة و أعضاء في المكتب التنفيذي الموقعين أسفله، نؤكد للرأي العام، أننا تلقينا بأسف كبير بلاغ رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصادر يوم 14 يوليوز الجاري، والذي اتهم فيه الموقعين على البيان التاريخي، ب"التزوير والتحايل"، مهددا بإسقاط صفة العضوية عنهم من أجهزة النقابة.

وأضاف ذات البلاغ "نستنكر تفويت رئيس النقابة سريا قرارا نقابيا لهيأة منافسة، بدون علم المجلس الوطني الفيدرالي، صاحب القرار النهائي، كما جاء في البيان الذي وجهناه إلى المهنيين والرأي العام يوم الخميس 12 يوليوز 2018، بخصوص التجاوزات التي عرفتها انتخابات "المجلس الوطني للصحافة" .

واسترسل "نأسف لاتهامنا من طرف السيد الرئيس بوصفنا "انتهازيين"، وبكوننا نريد فقط الحصول على المقعد، وأننا خرقنا قوانين النقابة، عندما دافعنا عن استقلاليتها، وفضحنا للكولسة والمقايضة التي تمت في دهاليز نقابة الاتحاد المغربي للشغل" وأردف "نشجب حملة التخوين والاتهامات المجانية في حق زملائنا القياديين في النقابة، من الموقعين على البيان".

واستطرد "نعتبر عدم الرد على الأسئلة والقضايا التي طرحناها في بيان 12 يوليوز 2018، من طرف الرئيس والأمين العام، هو استمرار في عملية التضليل والتدليس، إذ لم يعيرا أي اهتمام لفتح حوار جاد داخل الأجهزة المسؤولة، حول المشاكل الكثيرة التي ورّطا فيها النقابة".

وأكد البلاغ " أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بحاجة إلى تحديث ومأسسة، وإلى نفس ديمقراطي حقيقي يمكن الأجيال الجديدة من التعاقب على التدبير والتسيير، لكي تتمكن النقابة من أداء دورها في المجتمع والدفاع عن حرية الصحافة وتوسيع هامش حرية التعبير".

ورفض غالبية أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة تزكية الوضع الحالي، مادامت نفس المشاكل قائمة بدون حلول "ونعتبر كل قرار أو بلاغ صادر عن المتحكمين حاليا في قيادة النقابة يفتقد لكل مصداقية ولا يلزمنا نطالب بعملية إصلاح عميقة وجذرية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لإيقاف مسلسل التدهور الذي تعيشه منذ فترة، من أجل مواصلة الحوار الداخلي بالنقابة".

كما رفض أغلبية أعضاء الأمانة العامة، وأعضاء بالمكتب التنفيذي حسب البلاغ دعوة رئيس النقابة لحضور اجتماع الخميس 19 يوليوز 2018 المخصص" لدراسة التطورات المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للصحافة ".

وزاد ذات البلاغ "نقاطع اجتماعات المكتب التنفيذي إلى حين انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي، لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الخطيرة التي مست باستقلالية النقابة إننا نطعن في مجمل العملية التي تم بها انتداب ممثلي النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، والتي اعتمد فيها أسلوب الكولسة والإقصاء وعدم إشراك كافة أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي".

ولم يفوت أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الاشارة الى أن "العملية اكتنفها الغموض منذ البداية، في إطار صفقة مشبوهة تمت بسرية تامة بين الرئيس والأمين العام للنقابة وبعض المقربين جدا المحسوبين على أصابع اليد الواحدة ونقابة منافسة".

كما أدان البلاغ " الطريقة التي تم بها توظيف لجنة الترشيحات التي سميت ب"لجنة الحكماء"، بغرض التضليل والتغطية على الطريقة المباشرة التي اعتمدها رئيس النقابة والأمين العام، لانتقاء ملفات الترشيح للمجلس الوطني للصحافة وفق مخططهما السري، فهل يعقل أن يكون الخصم حكما؟ إذ أن الرئيس والأمين العام اشرفا على عمليات اختيار أعضاء اللائحة وهما مرشحان فيها وضعا نفسيهما في صدارتها".

واختتم البلاع "ندعو إلى تجميد عضوية الرئيس والأمين العام إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي".