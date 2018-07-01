إسرائيل تقصي العرب من حق تقرير المصير ﻿

أقرت إسرائيل قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

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أقرت إسرائيل قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

وبعد أشهر من الجدل السياسي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية، أقر االكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قانون ''الدولة القومية'' بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقا بعد التصويت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت ''هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل''.

وأشارت ذات المصادر، أن القانون رمزي إلى حد بعيد وينص على أن ''إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي'' وأن حق تقرير المصير فيها ''يخص الشعب اليهودي فقط''.

كما أفاد أيضا أن القانون ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة ''لها مكانة خاصة'' مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

ويصل عدد العرب داخل الخط الأخضر إلى نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.

وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضا تنص على أن ''الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه''.

وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات.