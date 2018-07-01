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برافو..332 سجين وسجينة خذاو شهادة الباكالوريا بالمغرب

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 06:07 برافو..332 سجين وسجينة خذاو شهادة الباكالوريا بالمغرب | مجتمع
برافو..332 سجين وسجينة خذاو شهادة الباكالوريا بالمغرب
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن العدد الإجمالي للناجحين في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017-2018 قد بلغ 332 نزيلة ونزيلا، وهو ما يشكل نسبة 43% من النزلاء

''شوف تيفي''

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن العدد الإجمالي للناجحين في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017-2018 قد بلغ 332 نزيلة ونزيلا، وهو ما يشكل نسبة 43% من النزلاء الذين اجتازوا الدورتين العادية والاستدراكية، وذلك بزيادة 16% مقارنة بنسبة النجاح المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم.

وأوضح بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون أن نسبة النجاح في صفوف النزلاء قد فاقت نسبة النجاح المسجلة في صفوف المرشحين الأحرار، والتي بلغت حسب بلاغ للوزارة الوصية 37.49%، علما أن نسبة الناجحين بميزات ''حسن جدا'' و''حسن'' و''مستحسن'' قد بلغت 19.57% من مجموع النزلاء الناجحين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نسبة النجاح نيل شهادة الباكالوريا المندوبية العامة لإدارة السجون

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