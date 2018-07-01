تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى يوم لاحق ﻿

تقرر تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، الذي كان من المزمع عقده اليوم الخميس 19 يوليوز 2018، على الساعة الثانية عشرة زوالا.

شوف تيفي:

تقرر تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، الذي كان من المزمع عقده اليوم الخميس 19 يوليوز 2018، على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأفاد مصدر ''شوف تيفي'' أن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، كان مخصصا لمتابعة دراسة مقترحات القوانين التالية:

1- قانون تحدد بموجبه الشروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.

2- مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.

3- مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان.

ولم يتم تحديد تاريخ عقد الاجتماع بعد، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.