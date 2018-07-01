إدارية أكادير تحسم في ملف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية امتنع عن تسليم نقط امتحانات الطلبة ﻿

قضت المحكمة الإدارية بأكادير يوم أمس الأربعاء بالحكم على أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية كان قد امتنع عن تسليم نقط الامتحانات الخاصة بالطلبة إلى الادارة، بإرغامه على مباشرة عملية

شوف تيفي:أكادير

قضت المحكمة الإدارية بأكادير يوم أمس الأربعاء بالحكم على أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية كان قد امتنع عن تسليم نقط الامتحانات الخاصة بالطلبة إلى الادارة، بإرغامه على مباشرة عملية التسليم، وبتحميله الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، تحت طائلة غرامة قدرها 8000 درهم كتعويض عن كل ساعة تأخير بدء من تاريخ التوصل بأمر التسليم.

واستندت المحكمة في إصدارها لهذا الحكم على أن امتناع الأستاذ المعني عن تسليم النقط، أسلوب غير قانوني وفيه نوع من تصفية الحسابات ونزاعات داخلية ولا يجوز اتخاذ الطلبة كرهائن وضحايا من أجل تصفية أمور شخصية.

وكشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن الأستاذ فور توصله بقرار المحكمة قام مباشرة بالتوجه نحو المؤسسة لبدء إجراءات تسليم النقط الخاصة بطلبته لمواد Hydrolique و Machines fluides لإدارة المؤسسة.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الملف يعود إلى إقدام مسؤولي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير على مراسلة أستاذ يدرس بذات المؤسسة، مطالبين منه تسليم مواد الامتحانات بواسطة مراسلات إدارية، إلا أن الأستاذ امتنع عن تسليم نقط المواد التي يدرسها تحت ذريعة التضامن مع استاذ آخر كانت وزارة التعليم قد أوقفته عن العمل.