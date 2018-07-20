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بالصور.. سعيد أمزازي يحتفي بتخرج طلبة الإجازة المهنية في '' التربية ما قبل المدرسية''

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 05:03 بالصور.. سعيد أمزازي يحتفي بتخرج طلبة الإجازة المهنية في التربية ما قبل المدرسية | بوليتيك
بالصور.. سعيد أمزازي يحتفي بتخرج طلبة الإجازة المهنية في '' التربية ما قبل المدرسية''
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حفل تخرج طلبة الإجازة المهنية في '' التربية ما قبل المدرسية''، الذي نظم يوم الإثنين 16 يوليوز 2018.

شوف تيفي

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حفل تخرج طلبة الإجازة المهنية في '' التربية ما قبل المدرسية''، الذي نظم يوم الإثنين 16 يوليوز 2018.

وحسب حفل التخرج الذي أُجري بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، عرف حضور شخصيات أكاديمية وإعلاميين ومهتمين بمجال التربية.

هذا ويندرج الحفل المذكور في إطار المجهودات التي تبذلها جامعة محمد الخامس - كلية علوم التربية للنهوض بالتربية ما قبل المدرسية من حيث جودة التكوين والتأطير، إذ تساهم سنويا في تكوين عدد من الخريجين الذين يلتحقون بمؤسسات التربية ما قبل مدرسية على الصعيد الوطني.

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أمزازي طلبة التربية ما قبل المدرسية الإجازة المهنية المغرب

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