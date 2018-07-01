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هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 04:50 هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء | مجتمع
هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء أنه تم رصد غلاف مالي بقيمة 85 مليون درهم، لتمويل مشاريع تهم تزويد مجموعة من الدواوير في إقليم أشتوكة أيت باها بهذه المادة الحيوية.

شوف تيفي: (و.م.ع)

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء أنه تم رصد غلاف مالي بقيمة 85 مليون درهم، لتمويل مشاريع تهم تزويد مجموعة من الدواوير في إقليم أشتوكة أيت باها بهذه المادة الحيوية.

وتهم هذه المشاريع التي أُعلن عنها خلال لقاء تواصلي نظم أمس، الأربعاء، وترأسه عمال إقليم اشتوكة أيت باها، جمال خلوق، 112 دوارا ، موزعة على المجال الترابي لجماعتي '' هيلالة'' ، و''تاسكدلت'' ، ويصل مجموع الساكنة المستفيدة من هذه المشاريع 7800 نسمة.

وتشمل هذه المشاريع ، التي أعطيت انطلاقتها إنجاز 85 كلم من القنوات، و520 مترا مكعبا من الخزانات ، بالإضافة إلى 100 نافورة عمومية ، و11 محطة للرفع ، وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تحسين شروط الاستقرار بالنسبة للساكنة المحلية والتخفيف من معاناتها في الحصول على الماء الصالح للشرب، لاسيما وأن المنطقة المعنية بهذه المشاريع تعاني من نقص حاد في مواردها المائية السطحية منها والجوفية.

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