 31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة بميزانية تقدر بـ 3.5 مليون درهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إدارية أكادير تحسم في ملف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية امتنع عن تسليم نقط امتحانات الطلبة | مجتمع

إدارية أكادير تحسم في ملف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية امتنع عن تسليم نقط امتحانات

بالصور.. سعيد أمزازي يحتفي بتخرج طلبة الإجازة المهنية في التربية ما قبل المدرسية | بوليتيك

بالصور.. سعيد أمزازي يحتفي بتخرج طلبة الإجازة المهنية في '' التربية ما قبل المدرسية''

هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء | مجتمع

هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء

31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة بميزانية تقدر بـ 3.5 مليون درهم | مجتمع

31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة بميزانية تقدر بـ 3.5 مليون درهم

العجز التجاري يتفاقم بنسبة 7.8 في المائة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بحوالي الثلث | اقتصاد

العجز التجاري يتفاقم بنسبة 7.8 في المائة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بحوالي الثلث

فيسبوك يسن سياسة جديدة للتصدي للمعلومات المضللة التي تحرض على العنف | نت 2.0

فيسبوك يسن سياسة جديدة للتصدي للمعلومات المضللة التي تحرض على العنف

ملف الصحراء يغيب عن اجتماع أممي إفريقي بنيويورك | بوليتيك

ملف الصحراء يغيب عن اجتماع أممي إفريقي بنيويورك

مثير..ترامب وأوباما والأمير تميم ...مشاهير في ورطة بسبب التويتر وها كيفاش | دولي

مثير..ترامب وأوباما والأمير تميم ...مشاهير في ورطة بسبب التويتر وها كيفاش

شبكة Euro repas car service متعددة العلامات تستقر بالمغرب | اقتصاد

شبكة Euro repas car service متعددة العلامات تستقر بالمغرب

الإشاعات المشوشة المسمومة

31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة بميزانية تقدر بـ 3.5 مليون درهم

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 04:23 31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة بميزانية تقدر بـ 3.5 مليون درهم | مجتمع
31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة بميزانية تقدر بـ 3.5 مليون درهم
استفاد 31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة، من دعم تقدر ميزانيته بـ3.5 مليون درهم، في إطار الشراكة مع الوزارة الوصية.

شوف تيفي:

استفاد 31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة، من دعم تقدر ميزانيته بـ3.5 مليون درهم، في إطار الشراكة مع الوزارة الوصية.

وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال ترؤسه أمس الأربعاء حفل توقيع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المستفيدة، أن انتقاء المشاريع تم من طرف لجنة تضم ممثلي العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية وفاعلي المجتمع المدني.

وأوضح الرميد، في ذات الكلمة، أن الجمعيات ذات الولاية العامة في مجال حقوق الإنسان كانت على رأس الجمعيات المنتقاة مشاريعها، تليها الجمعيات العاملة في المجال التنموي والجمعيات العاملة في مجال الحقوق الفئوية والجمعيات التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء.

ويغطي تنفيذ المشاريع جميع جهات المملكة، وفي مقدمتها جهة درعة-تافيلات التي تعرف تنفيذ خمسة مشاريع، تليها كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة وجهة الشرق وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-واد نون (مشروعان لكل جهة)، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-خنيفرة و جهة مراكش-أسفي وجهة-فاس-مكناس بمشروع واحد لكل جهة.

وأشار الرميد إلى أن طلب عروض المشاريع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دينامية التنسيق والحوار والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني ومشاركة كافة الفاعلين في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وفقا للتوصية الخامسة المتعلقة بتتبع تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يشار أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان توصلت، بعد الإعلان عن طلب عروض مشاريع في أبريل الماضي، بـ209 مقترحات مشاريع من جمعيات من مختلف جهات المملكة، وهو عدد يمثل تطورا بنسبة 15 بالمائة مقارنة مع عدد المشاريع المتوصل بها في 2017.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مشروع جمعيات المجتمع المدني يستفيد دعم الدولة ميزانة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إدارية أكادير تحسم في ملف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية امتنع عن تسليم نقط امتحانات الطلبة | مجتمع

إدارية أكادير تحسم في ملف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية امتنع عن تسليم نقط امتحانات الطلبة

هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء | مجتمع

هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء

تخصيص ما يناهز 85 مليون درهم لتزويد حوالي 112 قرية باشتوكة أيت بها بالماء الصالح للشرب | مجتمع

تخصيص ما يناهز 85 مليون درهم لتزويد حوالي 112 قرية باشتوكة أيت بها بالماء الصالح للشرب

بالصورة..بعد صندوق التبرعات..فيسبوكيون يبدعون مرة أخرى ويطلقون حملة عاونوا البرلمانيين في صينية | مجتمع

بالصورة..بعد صندوق التبرعات..فيسبوكيون يبدعون مرة أخرى ويطلقون حملة ''عاونوا البرلمانيين'' في ''صينية''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: الفنان أسامة عبد الدايم .. هاعلاش 20 عام وأنا في الميدان الفني وحتى حد ما كيعرفني | خارج البلاطو
منذ 42 دقيقة

بالفيديو: الفنان أسامة عبد الدايم .. هاعلاش 20 عام وأنا في الميدان الفني وحتى حد ما كيعرفني

وكالات الأسفار المغربية تشرح سبب رفضها لمشروع القانون رقم 11-16 | خارج البلاطو

وكالات الأسفار المغربية تشرح سبب رفضها لمشروع القانون رقم 11-16

بالفيديو..جماعة وجدة ترد على ساكنة درب مباسو بخصوص منح رخصة تقطيع الرخام لأحد المواطنين | خارج البلاطو

بالفيديو..جماعة وجدة ترد على ساكنة درب مباسو بخصوص منح رخصة تقطيع الرخام لأحد المواطنين

بالفيديو.. الكوميدي جاد المالح يرقص بطريقة مضحكة على نغمات غزالي لسعد المجرد‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. الكوميدي جاد المالح يرقص بطريقة مضحكة على نغمات غزالي لسعد المجرد‎

﻿

آخر المستجدات

إدارية أكادير تحسم في ملف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية امتنع عن تسليم نقط امتحانات الطلبة | مجتمع
منذ 10 دقائق

إدارية أكادير تحسم في ملف أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية امتنع عن تسليم نقط امتحانات

بالصور.. سعيد أمزازي يحتفي بتخرج طلبة الإجازة المهنية في التربية ما قبل المدرسية | بوليتيك

بالصور.. سعيد أمزازي يحتفي بتخرج طلبة الإجازة المهنية في '' التربية ما قبل المدرسية''

هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء | مجتمع

هذا هو الغلاف المالي المحدد من أجل تزويد دواوير إقليم أشتوكة أيت باها بالماء

31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة بميزانية تقدر بـ 3.5 مليون درهم | مجتمع

31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني يستفيد من دعم الدولة بميزانية تقدر بـ 3.5 مليون درهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.