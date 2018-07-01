مثير..ترامب وأوباما والأمير تميم ...مشاهير في ورطة بسبب التويتر وها كيفاش ﻿

علقت شركة ''تويتر'' 70 مليون حساب خلال شهري ماي ويونيو الماضيين، بعدما اعتبرتها حسابات مشبوهة أو مزورة، ما يضع عددا من المشاهير في ورطة وإقفال بعض الحسابات الخاصة بالفانز.

شوف تيفي

علقت شركة ''تويتر'' 70 مليون حساب خلال شهري ماي ويونيو الماضيين، بعدما اعتبرتها حسابات مشبوهة أو مزورة، ما يضع عددا من المشاهير في ورطة وإقفال بعض الحسابات الخاصة بالفانز.

موقف الشركة ضد ''الحسابات الخبيثة'' أو ''المقفلة'' من تعداد المتابعين، كما تسميها، جاء في أعقاب مكافحة جهود التضليل الروسية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لكنه أثار تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات الصارمة على نمو مستخدمي ''تويتر'' وما إذا كان على الشركة تحذير المستثمرين في وقت سابق من هكذا خطوة.

وشملت ''تداعيات'' القرار التويتري بشكل مباشر حسابات ملكات وأمراء ورؤساء ورجال دين وفنانين وأشخاص ممن كان يصطلح على تسميتهم بـ ''المؤثرين'' على مواقع التواصل فتقلصت أعداد متابعيهم بشكل مريع وصادم، إذ تبين أن شعبية هؤلاء، أو جزء من شعبيتهم الإلكترونية ''fake''.. مزورة وغير حقيقية ومدفوعة الثمن.

من أبرز من انخفض عدد متابعيه على تويتر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان عدد متابعيه حتى نحو 53,300,000 متابع، لتتم إزالة نحو 300 ألف متابع، أما أكثر المتأثرين بهذه الخطوة كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي خسر نحو مليوني متابع، وهو الرقم نفسه الذي خسره أمير قطر تميم بن حمد، بالإضافة لمئات الأسماء في العالم العربي التي اختفى فجأة مئات الآلاف من متابعيها.