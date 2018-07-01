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شبكة Euro repas car service متعددة العلامات تستقر بالمغرب

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 02:58 شبكة Euro repas car service متعددة العلامات تستقر بالمغرب | اقتصاد
شبكة Euro repas car service متعددة العلامات تستقر بالمغرب
أعلنت مجموعة بوجو سيتروين يوم أمس الأربعاء 18 يوليوز بشراكة مع مستوردها التاريخي سوبريام عن افتتاح أول مرآب Euro repas car service ، في الدارالبيضاء.

شوف تيفي

أعلنت مجموعة بوجو سيتروين يوم أمس الأربعاء 18 يوليوز بشراكة مع مستوردها التاريخي سوبريام عن افتتاح أول مرآب Euro repas car service ، في الدارالبيضاء.

ووفق بلاغ صادر عن شركة سوبريام توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن شبكة الصيانة متعددة العلامات في المغرب تضم حاليا أكثر من 3000 مرآب في جميع أنحاء العالم.

حفل الافتتاح هذا، عرف حضور مجموعة من الشخصيات من بينها خالد القباج المدير العام لـ « سوبريام » وقدور بلعزيز مدير قسم قطع الغيار والخدمات وكريستوف موسي مدير ما بعد البيع وأوليفييه غاندولفو مدير قطع الغيار والخدمات لدى مجموعة PSA في الشرق الأوسط وإفريقيا وآخرون.

وأَضاف البلاغ، أن انتشار شبكة Euro repas car service ينخرط في إطار الخطة الاستراتيجية BUILT UP 2020 التي قدمها مروان طرفة في أبريل 2018، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع زبناء ما بعد البيع في جميع أنحاء المغرب وذلك مهما بلغت قوتهم الشرائية .

هذا وبالنسبة لسوبريام، يعد إطلاق Euro repas car service في المغرب أحد الأركان الأساسية لاستراتيجيتها « رؤية 2020 » التي تهدف إلى تطوير بيع قطع الغيار متعددة العلامات في المغرب، كما أنه من شأنها صيانة السيارات من جميع الماركات وفي جميع المجالات.

كما سيعمل انتشار الشبكة في المغرب على الترويج لتسويق مجموعة من قطع الغيار متعددة العلامات التي تعد الأكبر بالسوق مع تنافسية وضمان لمدة عامين بالإضافة إلى تكييفها مع السوق المغربي.

هذا وأكد المدير العام لسوبريام « إن هدف سوبريام هو تغطية كامل التراب الوطني بشبكة تضم 50 مرآبا على الأقل بحلول سنة 2020 ».

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شوف تيفي سوبريام المغرب شبكة اقتصاد

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