تخصيص ما يناهز 85 مليون درهم لتزويد حوالي 112 قرية باشتوكة أيت بها بالماء الصالح للشرب ﻿

رصد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ميزانية جد هامة لتمويل عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تأهيل الشبكة المائية بمجموعة من الدواوير القروية التي تعاني من خصاص مهول في الماء الشروب

شوف تيفي:أحمد الهلالي

رصد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ميزانية جد هامة لتمويل عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تأهيل الشبكة المائية بمجموعة من الدواوير القروية التي تعاني من خصاص مهول في الماء الشروب بإقليم اشتوكة أيت بها، وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 85 مليون درهم لهذا الغرض.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشاريع التي من المنتظر أن يتم إطلاقها ستشمل حوالي 112 دوارا، تتوزع على المجال الترابي لكل من جماعتي ''هيلالة''، و ''تاسكدلت''، وسيستفيد منها ما يقارب 7800 نسمة.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه المشاريع ستحظى بدعم وتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وتهم إنجاز ما يعادل 85 كيلومتر من القنوات ، و520 مترا مكعبا من الخزانات ، علاة على نحو 100 نافورة عمومية ، و11 محطة للدفع .

ويأتي إنجاز هذه المشاريع في إطار دعم التنمية المجالية بالعالم القروي والتخفيف من وطأة الجفاف الذي تعانيه بعض المناطق، وتوفير الماء الصالح للشرب لعدد مهم من الساكنة التي تضطر لقطع أميال كثيرة مشيا على الأقدام أو الدواب لجلب هذه المادة الحيوية من الآبار والعيون بالرغم من قلتها والتي تعرضت هي الأخرى للاستنزاف من فرط الاستهلاك، ما أدى لنقص حاد في مواردها المائية السطحية والجوفية.