بالصورة..بعد صندوق التبرعات..فيسبوكيون يبدعون مرة أخرى ويطلقون حملة ''عاونوا البرلمانيين'' في ''صينية'' ﻿

بعد هاشتاغ ''جميعا ــ من ــ أجل ــ جمع ــ التبرعات ــ للبرلمانيين''، عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليسخروا من البرلمانيين المغاربة، بعدما روجوا ''صينية'' لجمع التبرعات للبرلمانيين، تماما كما يفعل

شوف تيفي

بعد هاشتاغ ''جميعا ــ من ــ أجل ــ جمع ــ التبرعات ــ للبرلمانيين''، عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليسخروا من البرلمانيين المغاربة، بعدما روجوا ''صينية'' لجمع التبرعات للبرلمانيين، تماما كما يفعل بعض الشباب الذين يجمعون المال من خلال الجملة الشهيرة ''عاونوا الفريق''.

الفريق المقصود اليوم هم البرلمانيين الذين عبروا في اجتماع لجنة المالية أول أمس الثلاثاء بقبة البرلمان عن رفضهم التنازل عن مقترح إلغـــاء تقاعــد البرلمانيين .

وتسبب هذا القرار في تفتق عبقرية بعض الفيسبوكيين الذين أبدعوا في دعوتهم لجمع المال للبرلمانيين، الذين صرح بخصوصهم أحد البرلمانيين أنهم لا يجدون ما يأكلونه فور نهاية الولاية التشريعية.

هذا ومازال الجدل تتسع رقعته بعد رفض البرلمانيين التنازل عن معاشاتهم، التي اعتبرها عدد من المتتبعين ريعا حقيقيا، وجب القطع معه في أقرب وقت.