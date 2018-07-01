فيديو خطير: سيارة تطارد رجل أمن أثناء مزاولة مهامه بفاس وتهدد حياته ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الخميس 19 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم وخطير، يوثق لحظة مطارة أشخاص على متن سيارة خفيفة لرجل أمن أثناء مزاولته لمهامه بشوارع مدينة فاس.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الخميس 19 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم وخطير، يوثق لحظة مطارة أشخاص على متن سيارة خفيفة لرجل أمن أثناء مزاولته لمهامه بشوارع مدينة فاس.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله المثيرة، جرت يومه الخميس، بمنطقة عين الشقف بمدينة فاس، حيث أقدم أشخاص على مطاردة رجل الأمن المنتمي لفرقة الدراجين، بالإضافة إلى تعريض هذا الأخير إلى السب والقذف خلال قيامه بواجبه المهني.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل آلاف النشطاء، حيث أكد الجميع على أن التصرف الصادر عن المتواجدين بالسيارة ''طائش''، هدد حياة رجل الأمن، داعين ولاية أمن مدينة فاس إلى فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.