مثير وبالوثيقة.. مواطن مغربي يتبرع بتقاعده لصالح صندوق تقاعد البرلمانيين وها علاش ﻿

بعد تصاعد الجدل حول تقاعد البرلمانيين وتمسكهم به، طالب مواطن مغربي بتخصيص تقاعده عبر طلب ''ليكاليزي'' وقعه لدعم صندوق تقاعد البرلمانيين، الذين حول بعضهم أبناءهم من المدارس الخاصة إلى المدارس

شوف تيفي

بعد تصاعد الجدل حول تقاعد البرلمانيين وتمسكهم به، طالب مواطن مغربي بتخصيص تقاعده عبر طلب ''ليكاليزي'' وقعه لدعم صندوق تقاعد البرلمانيين، الذين حول بعضهم أبناءهم من المدارس الخاصة إلى المدارس العمومية بعد نهاية ولايتهم، حسب ما كشف عنه أحد البرلمانيين الثلاثاء الماضي في اجتماع لجنة المالية.

ونتج عن نشر الوثيقة على نطاق واسع سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب بعض الفيسبوكيين بتعميم فكرة التبرع لصالح البرلمانيين، في حين خصص آخرون صندوق ''عاونوا البرلماني'' ، كما خصص آخرون ''صينية'' افتراضية لجمع المال لصالح نواب الأمة.