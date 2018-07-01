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ماء العينين تسبح ضد تيار حزبها (البيجيدي) في ملف تقاعد البرلمانيين

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 23:42 ماء العينين تسبح ضد تيار حزبها (البيجيدي) في ملف تقاعد البرلمانيين | بوليتيك
ماء العينين تسبح ضد تيار حزبها (البيجيدي) في ملف تقاعد البرلمانيين
خرجت القيادية في حزب العدالة والتنمية ''أمينة ماء العينين'' بتدوينة عبر حسابها الشخصي بالفيسبوك، توضح فيها موقفها من تقاعد البرلمانيين، وهو الموقف المعارض للتوجه العام لحزبها، في الآونة الأخيرة،

شوف تيفي

خرجت القيادية في حزب العدالة والتنمية "أمينة ماء العينين" بتدوينة عبر حسابها الشخصي بالفيسبوك، توضح فيها موقفها من تقاعد البرلمانيين، وهو الموقف المعارض للتوجه العام لحزبها، في الآونة الأخيرة، والذي تميز بالتذبذب والارتباك.

وقالت ماء العينين في تدوينتها بالفيسبوك اليوم الخميس 19 يوليوز:
"طالبني الأصدقاء في الخاص بالمزيد من توضيح موقفي بعد آخر تدوينة.
بكل وضوح وبالدارجة:
أنا مع تصفية النظام وهو موقف ليس جديدا،آمنت به منذ اللحظة الأولى ودافعت عنه في كل المواقع سواء داخل الفريق أو داخل مكتب مجلس النواب بالشراسة اللازمة التي بلغت الحدة في كثير من الأحيان إلى جانب زملائي من الفريق في مكتب المجلس حينما كان المكتب هو الذي يتابع الموضوع وكل محاضره وأعضائه من كل الفرق شاهدة على ذلك.
الآن وبوضوح:
لست سياسية صغيرة minable أو انتهازية تبحث عن الخلاص الفردي أو التنصل من المسؤولية التي تسري علينا جميعا.
اليوم على فريق العدالة والتنمية التشبث بمقترحه القاضي بإلغاء نظام المعاشات وإقناع الأغلبية بالتراجع عن المقترح الثاني .
على الحزب تيسير مهمة الفريق ما دام الأمر يتعلق بشأن برلماني صرف لا يحمل رهانات سياسية ولا علاقة له بإكراهات وتوازنات".

وللإشارة فقد أجمعت كل الأحزاب، باستثناء فدرالية اليسار، على أن تقاعد البرلمانيين، يجب أن يستمر، حيث رفض كل من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وغيرهم، مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين، بعد الأزمة التي ضربت صندوق التقاعد، واضطرار رئيس مجلس النواب للتقدم بطلب للحكومة من أجل ضخ 8 ملايير سنتيم لإنقاذ تقاعد البرلمانيين من الإفلاس.



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شوف تيفي المغرب ماء العينين تيار الحزب ملف تقاعد البرلمانيين

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