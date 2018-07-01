عاجل ..نايضة في ساحة جامع الفنا وها أشنو وقع ﻿

اقتحم قبل قليل من يومه الخميس شخص قيل إنه مختل عقليا ساحة جامع الفنا بمراكش يحمل سيفا كبيرا، ما أدى إلى ترويع المواطنين وعدد من زوار المدينة.

شوف تيفي

اقتحم قبل قليل من يومه الخميس شخص قيل إنه مختل عقليا ساحة جامع الفنا بمراكش يحمل سيفا كبيرا، ما أدى إلى ترويع المواطنين وعدد من زوار المدينة.

مصدر "شوف تيفي" كشف أن فرقة أمنية كوموندو تدخلت بسرعة فائقة لمحاصرة المختل خوفا من أن يتطور الأمر إلى الأسوء، وتم شل حركته ونقله إلى مقر الأمن بالمدينة الحمراء.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المختل قبل اعتقاله أصاب رجل أمن من فرقة التدخل السريع على مستوى اليد، قبل أن يتم اعتقال الجاني، الذي خلق بلبلة وسط الساحة التي يرتادها مواطنون مغاربة وسياح أجانب.





