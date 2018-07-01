خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش ﻿

دخل بعض أصحاب عربات المأكولات في قلب ساحة جامع الفنا بمراكش في شجارات عنيفة، قبل قليل من عشية يومه الخميس، وذلك من أجل استقطاب الزبائن في مشهد يضر بالسياحة المحلية بمراكش.

شوف تيفي

دخل بعض أصحاب عربات المأكولات في قلب ساحة جامع الفنا بمراكش في شجارات عنيفة، قبل قليل من عشية يومه الخميس، وذلك من أجل استقطاب الزبائن في مشهد يضر بالسياحة المحلية بمراكش.

مصادر من عين المكان قالت لـ"شوف تيفي" أن الساحة تحولت إلى معركة بين بعض مالكي عربات المأكولات والعصائر، استعملت فيها الكراسي والأواني أمام أنظار السياح.

وتعرف الفترة المسائية اكتظاظا بين الزوار من السياح الأجانب والسياح المغاربة، الذين يقصدون هذه الساحة الشهيرة على الصعيد العالمي، وتعرف رواجا طيلة السنة خصوصا مع اقتراب رأس السنة وفصل الصيف.