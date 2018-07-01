 دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش | حوادث و حقوق

خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين | مجتمع

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي

مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل | حوادث و حقوق

مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل

حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت | بوليتيك

حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت

المغرب في المرتبة 13 عالميا في إنتاج الأسماك البحرية الطبيعية | مجتمع

المغرب في المرتبة 13 عالميا في إنتاج الأسماك البحرية الطبيعية

فيديو يشعل الفيسبوك..لحظة إلقاء مواطن أردني لنفسه من شرفة البرلمان ومحاولة تهدئته من قبل رئيس الوزراء | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك..لحظة إلقاء مواطن أردني لنفسه من شرفة البرلمان ومحاولة تهدئته من قبل رئيس

رئيس الحكومة: تعميم التعليم الأولي ورش طموح | بوليتيك

رئيس الحكومة: تعميم التعليم الأولي ورش طموح

مثير.. ترامب يصدم المغاربة الفائزين بـ قرعة مريكان ويتسبب في ضياع أحلامهم | مجتمع

مثير.. ترامب يصدم المغاربة الفائزين بـ ''قرعة مريكان'' ويتسبب في ضياع أحلامهم

حصري وبالفيديو.. الفتاة اللي دارت روينة في الفيسبوك وقالوا تزوجات بصاحبتها تخرج عن صمتها: جراو عليا من الدار وعندي مشكل مع خويا | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو.. الفتاة اللي دارت روينة في الفيسبوك وقالوا تزوجات بصاحبتها تخرج عن صمتها: '' جراو

الإشاعات المشوشة المسمومة

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 22:14 دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين | مجتمع
دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين
دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى إضراب وطني بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يوليوز الجاري. كما دعا الاتحاد إلى خوض اعتصام إنذاري يوم الاثنين 23

شوف تيفي: جمال الديابي


دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى إضراب وطني بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يوليوز الجاري. كما دعا الاتحاد إلى خوض اعتصام إنذاري يوم الاثنين 23 يوليوز أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واعتصام ليلي في نفس المكان.

وأوضح الاتحاد الوطني، في بيان توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس 19 يوليوز، أن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي ردا على "مواصلة الحكومة لصمتها وتجاهلها لهذا الملف"، معبرا عن، "استيائه العميق من تعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين مع أن هؤلاء، مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال".

وأكد البيان، أن "هذه الخطوة التصعيدية تأتي كذلك لأجل المطالبة بالتعجيل بتغيير "الوضع المزري" الذي يعيشه دكاترة المغرب بسبب تهميش طاقاتهم العلمية. ويتجلى هذا التهميش"، حسب نفس المصدر، في "توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم مع الخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور. كما يتم وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شهادات جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة إلى جانب إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه عن كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها". وهي الأوضاع التي "تسبب المزيد من الاحتقان والغضب" في صفوف هذه الفئة وتجعلها "تعيش ظروفا نفسية واجتماعية لا تليق بوضعيتها الاعتبارية"، يقول البلاغ.

وطالب دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، في ذات البيان، بـ "إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط،" مؤكدين أن "المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات ومنع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية.. لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتهم".
وعبر اتحاد الدكاترة بالمقابل عن "إصراره على الصمود، مهما كلفه ذلك من تضحية وجهد ووقت، وبكافة الأشكال النضالية التصعيدية والمشروعة"، إلى حين تحقيق مطالبه الأساسية، انطلاقا من مبدإ "ما ضاع حق وراءه مطالب". كما دعا جميع الهيئات النقابية والحقوقية، والمنظمات الوطنية والدولية، إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب لمعارك أخرى قادمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات المؤسسات العامة جمال الديابي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب في المرتبة 13 عالميا في إنتاج الأسماك البحرية الطبيعية | مجتمع

المغرب في المرتبة 13 عالميا في إنتاج الأسماك البحرية الطبيعية

مثير.. ترامب يصدم المغاربة الفائزين بـ قرعة مريكان ويتسبب في ضياع أحلامهم | مجتمع

مثير.. ترامب يصدم المغاربة الفائزين بـ ''قرعة مريكان'' ويتسبب في ضياع أحلامهم

الضحايا... الغائب الأكبر في مسيرات الاحتجاج | مجتمع

الضحايا... الغائب الأكبر في مسيرات الاحتجاج

حركة حقوقية تكشف وجود خروقات خطيرة بجماعة سيدي علال البحراوي بالخميسات | مجتمع

حركة حقوقية تكشف وجود خروقات خطيرة بجماعة سيدي علال البحراوي بالخميسات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير يكشف كواليس جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارته بأكادير | خارج البلاطو
منذ 46 ثانية

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير يكشف كواليس جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارته بأكادير

مدينة الدار البيضاء تحتضن أول دورة لمهرجان السنيما والمدينة | خارج البلاطو

مدينة الدار البيضاء تحتضن أول دورة لمهرجان السنيما والمدينة

ساكنة دوار بالوما ضواحي المحمدية تناشد المسؤولين: عتقونا غانموتو عندنا اللفاعي والعڭارب | خارج البلاطو

ساكنة دوار بالوما ضواحي المحمدية تناشد المسؤولين: عتقونا غانموتو عندنا اللفاعي والعڭارب

بعد المونديال: هؤلاء أغلى 10 لاعبين في العالم | قنوات أخرى

بعد المونديال: هؤلاء أغلى 10 لاعبين في العالم

﻿

آخر المستجدات

خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين | مجتمع

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي

مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل | حوادث و حقوق

مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل

حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت | بوليتيك

حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.