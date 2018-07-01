مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل ﻿

عثرت عناصر الوقاية المدنية بمدينة طورينو على جثتين شبه متحللتين لمهاجرة مغربية وزوجها الإيطالي توفيا في ظروف غامضة منذ حوالي شهرين على الأقل بداخل أحد المنازل.

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عثرت عناصر الوقاية المدنية بمدينة طورينو على جثتين شبه متحللتين لمهاجرة مغربية وزوجها الإيطالي توفيا في ظروف غامضة منذ حوالي شهرين على الأقل بداخل أحد المنازل.

وكشف موقع "توداي طورينو" اليوم الخميس أن سكان إحدى العمارات بشارع "كريما" التجؤوا إلى مصالح الوقاية المدينة بعدما تعذر عليهم الاتصال بأصحاب بيت كائن في الطابق السابع حيث كان يقيم جوزيبي زاغامي 74 سنة، رفقة زوجته المغربية حكيمة 45 سنة، من أجل إيقاف تسرب مائي أحدث أضرار للجيران القاطنين أسفل الزوجين المختفيين.

إلا أن عناصر الوقاية المدنية بعدما استطاعت دخول المنزل وجدت نفسها أمام مشهد مريع، يضيف ذات المصدر، إثر عثورها على جثتي الزوجين وقد مرت أسابيع عديدة على وفاتهما.

وحسب المعاينة الأولية للطبيب الشرعي فإن الزوج الإيطالي قد يكون توفي قبل زوجته المغربية ببضعة أسابيع، وأن تحديد أسباب الوفاة قد يتطلب أسابيع أخرى بعد تشريح الجثتين.