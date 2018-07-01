 حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل ..نايضة في ساحة جامع الفنا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل ..نايضة في ساحة جامع الفنا وها أشنو وقع

خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش | حوادث و حقوق

خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين | مجتمع

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي

مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل | حوادث و حقوق

مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل

حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت | بوليتيك

حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت

المغرب في المرتبة 13 عالميا في إنتاج الأسماك البحرية الطبيعية | مجتمع

المغرب في المرتبة 13 عالميا في إنتاج الأسماك البحرية الطبيعية

فيديو يشعل الفيسبوك..لحظة إلقاء مواطن أردني لنفسه من شرفة البرلمان ومحاولة تهدئته من قبل رئيس الوزراء | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك..لحظة إلقاء مواطن أردني لنفسه من شرفة البرلمان ومحاولة تهدئته من قبل رئيس

رئيس الحكومة: تعميم التعليم الأولي ورش طموح | بوليتيك

رئيس الحكومة: تعميم التعليم الأولي ورش طموح

مثير.. ترامب يصدم المغاربة الفائزين بـ قرعة مريكان ويتسبب في ضياع أحلامهم | مجتمع

مثير.. ترامب يصدم المغاربة الفائزين بـ ''قرعة مريكان'' ويتسبب في ضياع أحلامهم

الإشاعات المشوشة المسمومة

حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 21:49 حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت | بوليتيك
حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت
استطاع حزب الاستقلال بجماعة أولاد برحيل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت من إلحاق هزيمة مدوية بحزب البيجيدي، وذلك في الإنتخابات الجزئية التي جرت أطوارها اليوم بجماعة اولاد برحيل، حيث حسم

شوف تيفي:أحمد الهلالي


استطاع حزب الاستقلال بجماعة أولاد برحيل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت من إلحاق هزيمة مدوية بحزب البيجيدي، وذلك في الإنتخابات الجزئية التي جرت أطوارها اليوم بجماعة اولاد برحيل، حيث حسم الفوز لصالحه ب13 دائرة انتخابية المتبارى على مقاعدها بعد إعادة الانتخابات، والتي اقتصر فيها التنافس بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، في حين لم يتمكن حزب البيجيدي من الظفر باي مقعد في هذه الانتخابات.

ويأتي إعادة هذه الإنتخابات الجزئية على إثر تقديم ما مجموعه 13 مستشارا بالجماعة الترابية أولاد برحيل باقليم تارودانت استقالتهم من عضوية المجلس في الآونة الأخيرة 11 منهم ينتمون للبيجيدي وعضوين من الاستقلال، وذلك على خلفية ما سموه العشوائية في التسيير و التدبير الانفرادي لرئيس المجلس المنتمي لنفس الحزب.

وعلى ضوء هذه النتيجة التي حققها حزب الميزان اليوم فإن معالم القوى السياسية ستتغير وسترخي بظلالها في تشكيلة المجلس الجماعي لأولاد برحيل، حيث ستتقلص مقاعد البيجيدي بالمجلس من 23عضوا إلى 12 عضوا مما يؤكد بالملموس أن حزب العدالة والتنمية سيسير جماعة أولاد برحيل كأقلية عددية، فيما تمكن الاستقلال من الحصول على 13 عضوا والأحرار ب 2 اعضاء من أصل 27 المشكلة للمجلس.

يشار أن هزيمة حزب البيجيدي بجماعة أولاد برحيل ليست هي الأولى من نوعها بالإقليم بعدما أعقبتها في وقت سابق هزات واستقالات عديدة داخل دواليب الحزب بإقليم تارودانت، والتي أدت إلى تراجع هيبة ومكانة الحزب بالإقليم، مما يطرح عدة تساؤلات حول توالي هذه النكسات التي يتلقاها الحزب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أولاد برحيل حزب الإستقلال تارودانت هزيمة مدوية حزب البيجيدي الانتخابات الجزئية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رئيس الحكومة: تعميم التعليم الأولي ورش طموح | بوليتيك

رئيس الحكومة: تعميم التعليم الأولي ورش طموح

البام يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني | بوليتيك

'' البام '' يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني

العثماني يعطي تعليماته إلى الإدارات لضمان حسن استقبال مغاربة العالم | بوليتيك

العثماني يعطي تعليماته إلى الإدارات لضمان حسن استقبال مغاربة العالم

سقطة بناجح التي أريد لها أن تنسي الجميع وقفة كرسيف | بوليتيك

سقطة بناجح التي أريد لها أن تنسي الجميع وقفة كرسيف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير يكشف كواليس جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارته بأكادير | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير يكشف كواليس جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارته بأكادير

مدينة الدار البيضاء تحتضن أول دورة لمهرجان السنيما والمدينة | خارج البلاطو

مدينة الدار البيضاء تحتضن أول دورة لمهرجان السنيما والمدينة

ساكنة دوار بالوما ضواحي المحمدية تناشد المسؤولين: عتقونا غانموتو عندنا اللفاعي والعڭارب | خارج البلاطو

ساكنة دوار بالوما ضواحي المحمدية تناشد المسؤولين: عتقونا غانموتو عندنا اللفاعي والعڭارب

بعد المونديال: هؤلاء أغلى 10 لاعبين في العالم | قنوات أخرى

بعد المونديال: هؤلاء أغلى 10 لاعبين في العالم

﻿

آخر المستجدات

عاجل ..نايضة في ساحة جامع الفنا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

عاجل ..نايضة في ساحة جامع الفنا وها أشنو وقع

خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش | حوادث و حقوق

خاص.. أصحاب عربات المأكولات وسط جامع الفنا منوضينها وها علاش

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين | مجتمع

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي

مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل | حوادث و حقوق

مؤلم..هكذا قادت الصدفة العثور على كوبل مغربي ميت ومتحلل الجثة بداخل أحد المنازل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.