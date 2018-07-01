حزب الإستقلال يوجه ضربة موجعة للبيجيدي بإقليم تارودانت ﻿

استطاع حزب الاستقلال بجماعة أولاد برحيل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت من إلحاق هزيمة مدوية بحزب البيجيدي، وذلك في الإنتخابات الجزئية التي جرت أطوارها اليوم بجماعة اولاد برحيل، حيث حسم

شوف تيفي:أحمد الهلالي



استطاع حزب الاستقلال بجماعة أولاد برحيل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت من إلحاق هزيمة مدوية بحزب البيجيدي، وذلك في الإنتخابات الجزئية التي جرت أطوارها اليوم بجماعة اولاد برحيل، حيث حسم الفوز لصالحه ب13 دائرة انتخابية المتبارى على مقاعدها بعد إعادة الانتخابات، والتي اقتصر فيها التنافس بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، في حين لم يتمكن حزب البيجيدي من الظفر باي مقعد في هذه الانتخابات.

ويأتي إعادة هذه الإنتخابات الجزئية على إثر تقديم ما مجموعه 13 مستشارا بالجماعة الترابية أولاد برحيل باقليم تارودانت استقالتهم من عضوية المجلس في الآونة الأخيرة 11 منهم ينتمون للبيجيدي وعضوين من الاستقلال، وذلك على خلفية ما سموه العشوائية في التسيير و التدبير الانفرادي لرئيس المجلس المنتمي لنفس الحزب.

وعلى ضوء هذه النتيجة التي حققها حزب الميزان اليوم فإن معالم القوى السياسية ستتغير وسترخي بظلالها في تشكيلة المجلس الجماعي لأولاد برحيل، حيث ستتقلص مقاعد البيجيدي بالمجلس من 23عضوا إلى 12 عضوا مما يؤكد بالملموس أن حزب العدالة والتنمية سيسير جماعة أولاد برحيل كأقلية عددية، فيما تمكن الاستقلال من الحصول على 13 عضوا والأحرار ب 2 اعضاء من أصل 27 المشكلة للمجلس.

يشار أن هزيمة حزب البيجيدي بجماعة أولاد برحيل ليست هي الأولى من نوعها بالإقليم بعدما أعقبتها في وقت سابق هزات واستقالات عديدة داخل دواليب الحزب بإقليم تارودانت، والتي أدت إلى تراجع هيبة ومكانة الحزب بالإقليم، مما يطرح عدة تساؤلات حول توالي هذه النكسات التي يتلقاها الحزب.