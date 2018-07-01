مثير.. ترامب يصدم المغاربة الفائزين بـ ''قرعة مريكان'' ويتسبب في ضياع أحلامهم ﻿

كشف فائزون بقرعة أمريكا لسنة 2018، في كل من المغرب، والجزائر وتونس، على أن أحلامهم ضربت عرض الحائط بعد أن قرر مكتب الهجرة المكلف بالقرعة، السماح لـ 39.500 فائز باجتياز المقابلة.

'شوف تيفي''

كشف فائزون بقرعة أمريكا لسنة 2018، في كل من المغرب، والجزائر وتونس، على أن أحلامهم ضربت عرض الحائط بعد أن قرر مكتب الهجرة المكلف بالقرعة، السماح لـ 39.500 فائز باجتياز المقابلة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' فإن القرعة تنبني على أرقام تمنح لكل فائز، على إثرها يتم تحديد موعد المقابلة بشكل تراتبي من 1 إلى 55 ألف، بناء على نشرة إخبارية، تحدد العدد الذي سيمر للمقابلة، مشيرة إلى أن هذه النشرة تبدأ في شتنبر من كل سنة، حيث يبلغ عدد التأشيرات التي يتم منحها سنويا للفائزين بالقرعة 50 ألف.

وأوضحت المعطيات المذكورة أن الفائزين يعلمون جيدا أن الفوز بالقرعة لا يعني التأشيرة، إنما ما وقع هو أن مركز كنتاكي وهو مكتب مقره بالولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بدارسة الملفات، وتحديد المواعيد بناء على رقم كل ملف، بشكل تسلسلي، وضع نشرة شهر يونيو دون اعتبار لمنطق التراتبية في هذا، وتم تحديد المواعيد بطريقة عشوائية،حيث لم يكن هناك تسلسل، فمثلا صاحب رقم 42 ألف تم تجاهله، وحدد موعد لصاحب رقم 51 ألف، أو 46 ألف، وهذا يحصل لأول مرة في عمر القرعة الأمريكية، ولهذا قام الفائزون بالاتصال بالمركز للاستفسار عن سبب تجاهل أرقام والمناداة على أرقام أخرى أكبر، فكان الجواب هو أن هذا خارج عن مركز كنتاكي.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفائزين وبعد نشرة يونيو، فقد تفاجؤوا أن نشرة يوليوز تحددت في 39.500، وهو ما أصابهم بالإحباط والصدمة، نظرا لجهلهم بالطريقة التي سيتم الاعتماد عليها لحل هذا المشكل بعد عام و3 أشهر من الانتظار، ما جعل حياتهم تتحول إلى كابوس، خاصة أن بعض الفائزين، اتخذوا قرار عدم الانخراط أو الالتزام بشيء حتى لا تعرقله في الهجرة، كالانضمام إلى سلك الضباط، أو التعليم، لأن مسطرة الاستقالة منهما معقدة، وهناك من امتنع عن أخذ خطوة الزواج، حتى لا تكون سببا في رفض التأشيرة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن قرعة هذه السنة، كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث لاحظ جميع الفائزين بها أن النشرات كانت بطيئة جدا، وتتقدم كل شهر بأرقام بسيطة مقارنة مع السنوات السابقة، وهناك من لهم أرقام شملتها نشرات لشهر ماي ولم يتوصلوا لحد الساعة بموعد المقابلة، وهو الشي الذي لم يحدث سابقا في عهد القرعة، بالإضافة أن هذا السنة تم وضع إجراء آخر وهو يسمى بالإجراء الأمني، وهو ما جعل فائزين من فاس وجهة الشرق على الخصوص، ولحدود الساعة لم يتلقوا أي جواب سواء بالرفض أو بالقبول، من طرف القنصلية بعد أن اجتازوا المقابلة منذ 9 أشهر.