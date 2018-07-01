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مابقات رحمة...العثور على رضيعة مرمية قرب مؤسسة تعليمية بويزكارن

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 19:28 مابقات رحمة...العثور على رضيعة مرمية قرب مؤسسة تعليمية بويزكارن | حوادث و حقوق
مابقات رحمة...العثور على رضيعة مرمية قرب مؤسسة تعليمية بويزكارن
عثر مجموعة من المواطنين صبيحة اليوم الخميس على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالقرب من مدرسة علال بن عبد الله الابتدائية، وسط مدينة بويزكارن بإقليم كلميم.

شوف تيفي:بويزكارن


عثر مجموعة من المواطنين صبيحة اليوم الخميس على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالقرب من مدرسة علال بن عبد الله الابتدائية، وسط مدينة بويزكارن بإقليم كلميم.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فقد تم العثور على الرضيعة بعدما أثار صوتها انتباه المارة ليقودهم فضولهم لاكتشافها ملفوفة وسط كومة من القماش بالقرب من المؤسسة التعليمية السالفة الذكر، وعلى إثر ذلك جرى إخطار السلطات المحلية و عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية الذين حلوا بعين المكان، ونقلت الرضيعة إلى المستشفى المحلي لبويزكارن، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، قبل إيداعها بأحد مراكز حماية الطفولة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي بإشراف من النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات وحيثيات التخلي عنها بغية الكشف عن هوية والدتها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بيوزكارن مابقات رحمة رضيعة متخلى عنها رمي عثور

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