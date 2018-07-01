الضحايا... الغائب الأكبر في مسيرات الاحتجاج ﻿

اقترن النضال (بنكهة اليسار) برفع شعار مستدام مؤداه ''الدفاع عن الضحايا والمظلومين''، باعتبارهم الفئة الأحق بالحماية والأجدر بالدفاع عن مصالحها القانونية والحقوقية، بصرف النظر عن طبيعة هؤلاء

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اقترن النضال (بنكهة اليسار) برفع شعار مستدام مؤداه "الدفاع عن الضحايا والمظلومين"، باعتبارهم الفئة الأحق بالحماية والأجدر بالدفاع عن مصالحها القانونية والحقوقية، بصرف النظر عن طبيعة هؤلاء الضحايا، وبتجرد عن هوية الظالم ومن يقع وزر الظلم على عاتقه.

وارتبط النضال (بمرجعية العدل والإحسان) ببرغماتية الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية المشتركة، من فلسطين واليمن وسوريا وحتى الشيشان وأفغانستان، فضلا عن "نصرة المطالب الاجتماعية" في كل ربع من ربوع الوطن، من جرادة والحسيمة وتنغير وإكذز وآسفي وغيرها.

لكن الذي تابع مسيرات الأحد المنصرم، والأحد الذي سبقه، في معرض ما سُمي بمسيرات التنديد بالأحكام القضائية القاسية في حق معتقلي أحداث الحسيمة، يُدرك جيدا بأن ثمة شيء تغيّر في أجندة النضال، وأن بروفايل الضحايا المشمولين بالحماية هو معطى نسبي، قابل للتحيين والملاءمة بحسب الخلفيات الإيديولوجية والعقدية، وأنه ليس مرتكزا ثابتا في العقيدة النضالية، كما يدعي ذلك المناضل ويؤمن بذلك الضحية.

ومردّ هذا الحديث، هي تلك الصيحات "الخافتة" التي أطلقها ضحايا أحداث الحسيمة وبني بوعياش وإمزورن وغيرها، والذين تنوعوا بين من فقدَ الحركة الحسية والجسدية بسبب ارتجاج في المخ والدماغ، ومن أصيب بكسر مزدوج في أطرافه وجمجمته، ومن غيّرت ندوب الجروح والرضوض والكدمات ملامح وجهه التشخيصية، ومن اخترقت رئتيه الغازات "المؤكسدة" المنبعثة من الحرائق المندلعة في الأبنية والشوارع العامة...الخ. فعلا لقد كانت صيحات خافتة، لأنها صدحت بمعاناة الضحايا وذويهم دون أن تجد لها رجع صدى عند المناضلين الرفاق والإخوان، بل إن إمعان هؤلاء في الدفاع عن المتهمين ونصرتهم، في معرض العداء المستميت للدولة، اعتبرته عائلات الضحايا" أكبر إهانة وتخوين لهم ولذويهم المصابين".

وفي ارتباط بهذا الموضوع، أوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا في أحداث الحسيمة، بأن المصابين من رجال القوة العمومية ناهز أكثر من 900 ضحية! متسائلا أليس هؤلاء مواطنون مغاربة يستحقون هم أيضا شكلا من أشكال النضال المعروفة من مسيرات ووقفات احتجاجية؟

وبلغة الأرقام كذلك، يستطرد المحامي المذكور، "إن هؤلاء الضحايا ينحدرون من عائلات مغربية تتوافر فيها شروط المواطنة أيضا. وباحتساب متوسط هذه العائلات الذي يضم الفروع والأصول والأشقاء والأصهار... فإن عدد الضحايا وذويهم سينتقل ببساطة إلى عشرات الآلاف، ممن نشترك معهم في الجنسية والانتماء والأخوة والمصاهرة". أليس من حق هؤلاء أن يدعمهم اليسار والإسلام السياسي بمسيرة احتجاجية، أو على الأقل بشعار تضامني أو حتى لافتة في مسيراتهم النضالية؟

وأردف محامي الضحايا، بأن "إمعان اليسار وجماعة العدل والإحسان في إهمال الضحايا كطرف أصيل في الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة، من شأنه أن يدفع عائلاتهم وذويهم إلى الخروج في مسيرات احتجاجية للتعبير عن مواقفهم، والدفاع عن مصالحهم، خصوصا وأن بعض الشعارات المرفوعة في مسيرات الانتصار للمتهمين انطوت على انتهاك سافر لحقوق الضحايا وامتهان لكرامتهم". قبل أن يؤكد بأن " هذا المعطى يبقى راجحا في الأمد المنظور بسبب تهريب النقاش حول ملف أحداث الحسيمة من طابعه الإجرامي إلى اعتبارات سياسية غير قائمة ".

وفي سياق متصل، عبّر شقيق أحد عناصر القوة العمومية الذي أصيب بعاهة مستديمة جراء أحداث الحسيمة، عن " أسفه الشديد للمسيرات التي خرجت تناصر المتهمين ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، معتبرا ذلك نضالا مصلحيا ومؤدلجا، لا يُعير أي اهتمام ليس للضحايا فقط وإنما حتى للمتهمين والمحكوم عليهم. فهو نضال برغماتي تسعى من ورائه الجهات الواقفة خلفه والداعمة له على التأكيد عن استمرار وجودها في الساحة النضالية، في محاولة لإثبات أنها معادلة ثابتة في صراع السياسة، ولو كان ذلك على حساب مصالح باقي أطراف الخصومة الجنائية، بمن فيهم الضحايا".

وتساءل المعني بالأمر "ما الذي غيرته تلك المسيرات في الوضع القانوني للمتهمين والضحايا؟ فالثابت أن المناضل اليساري جال أزقة البيضاء وصدح بحنجرته وانصرف إلى حال سبيله، ثم جاء بعده بأسبوع المناضل الإخواني، واستعرض كتائبه في العاصمة الرباط، تم أخلى شوارعها حتى قبل أن تركد الهاجرة في بطن السماء. فما الذي تغير؟ هل نقضت الأحكام القضائية وأفرج عن المحكوم عليهم؟ الجواب بالنفي، لأننا دولة مؤسسات لا تقبل المزايدات والمساومات". فالذي تغير، يواصل شقيق الضحية تصريحه، هو "أن جانبا كبيرا من المغاربة، ممن يشكلون أسر الضحايا وذويهم وأقاربهم ومعارفهم، لن يسكتوا بعد اليوم، ولن يرمز إليهم من الآن فصاعدا ب"الكتلة الصامتة"، وإنما سينظمون الوقفات والاحتجاجات والمسيرات..لأن لا شيء أسهل في المغرب من احتراف النضال البرغماتي".