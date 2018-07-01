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حركة حقوقية تكشف وجود خروقات خطيرة بجماعة سيدي علال البحراوي بالخميسات

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 18:23 حركة حقوقية تكشف وجود خروقات خطيرة بجماعة سيدي علال البحراوي بالخميسات | مجتمع
حركة حقوقية تكشف وجود خروقات خطيرة بجماعة سيدي علال البحراوي بالخميسات
كشفت الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد عن توصلها بشكاية معززة بالوثائق مفادها أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي قام في الآونة الأخيرة بإبرام مجموعة من عقود

"شوف تيفي"

 

كشفت الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد عن توصلها بشكاية معززة بالوثائق مفادها أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي قام في الآونة الأخيرة بإبرام مجموعة من عقود كراء تتعلق بمحلات تجارية ومنازل سكنية تابعة للجماعة دون إخضاع عملية الكراء للمسطرة الإدارية والقانونية التي تفرض مداولة المجلس الجماعي واللجوء إلى المنافسة المشروعة مع إخضاع ثمن الكراء للمزايدة بين المتنافسين.

وأوضحت الحركة في بيان توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن الأمر يتعلق بالعقود التالية:

1-      عقد كراء الدكان رقم 38 المصحح الإمضاء بتاريخ 23/02/2016

2-      عقد كراء الدكان رقم 39 المصحح الإمضاء بتاريخ 15/12/2016

3-      عقد كراء المنزل رقم 157 المصحح الإمضاء بتاريخ 15/10/2016

4-      عقد كراء المنزل رقم 153 المصحح الإمضاء بتاريخ 06/05/2016

5-       عقد كراء الدكانين رقم 33 و 34 المصحح الإمضاء بتاريخ 13/02/2017

6-       عقد كراء الدكانين رقم 35 و 36 المؤرخ في 13/02/2017 المصحح الإمضاء بتاريخ 13/02/2017.

وأشارت الحركة إلى أن عملية كراء المحلات موضوع العقود أعلاه حسب الشكاية التي توصلت بها تمت دون احترام المسطرة المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يونيو 2006 المتعلقة بمسطرة كراء الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات المحلية والتي تفرض وجود دفتر التحملات وتحديد مكونات العين المكتراة وتحديد شروط وملف المشاركة،  بالإضافة إلى الإعلان عن طلب عروض مفتوح وتحديد اللجنة المختصة لدراسة العروض، وغير  ذلك من الإجراءات الإدارية التي جاءت واضحة بالمذكرة الوزارية.

وأبرزت الحركة أن عدم احترام المسطرة الإدارية يعد خرقا صارخا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجماعة سيدي علال البحراوي، لهذا فهي تطالب الجهات المعنية وهي النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة الداخلية وعامل عمالة الخميسات بفتح تحقيق في الموضوع حماية للمال العام وتطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجماعة سيدي علال البحراوي.

 

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المغرب شوف تيفي جماعية سيدي علال البحراوي محاربة الفساد

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