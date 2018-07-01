عاجل وبالفيديو.. فاجعة طرقية: سيارة طاحت من أعلى قنطرة ضواحي تازة+وهذه هي الحصيلة ﻿

شهدت طريق أولاد عياد وخميس سيدي عبد الجليل ضواحي مدينة تازة، قبل قليل من يومه الخميس 19 يوليوز، حادثة سير مروعة، تتمثل في سقوط سيارة خفيفة من أعلى قنطرة ما تسبب في وفاة سيدة على الفور.

"شوف تيفي"

شهدت طريق أولاد عياد وخميس سيدي عبد الجليل ضواحي مدينة تازة، قبل قليل من يومه الخميس 19 يوليوز، حادثة سير مروعة، تتمثل في سقوط سيارة خفيفة من أعلى قنطرة ما تسبب في وفاة سيدة على الفور.

وحسب مصادر محلية فإن السرعة المفرطة قد تكون وراء الحادث، حيث فقد السائق السيطرة ما تسبب في سقوط السيارة من أعلى القنطرة، ومصرع سيدة، وإصابة مرافقتها بجروح جد خطيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، بعد تدخل مواطنين، كانوا حاضرين بعين المكان، قبل أن يتم نقل المصابة في حالة جد حرجة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.