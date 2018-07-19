عاجل... إعادة تمثيل جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارة على شاكلة أفلام الأكشن بأكادير ''صور حصرية'' ﻿

جرت قبل قليل من عصر يومه الخميس عملية إعادة تمثيل جريمة القتل التي راحت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 48 سنة من طرف طليقها بأحد الشوارع المعروفة بحي الداخلة بمدينة أكادير، وتمت العملية تحت حراسة أمنية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

جرت قبل قليل من عصر يومه الخميس عملية إعادة تمثيل جريمة القتل التي راحت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 48 سنة من طرف طليقها بأحد الشوارع المعروفة بحي الداخلة بمدينة أكادير، وتمت العملية تحت حراسة أمنية مشددة من طرف رجال الشرطة القضائية، وبحضور نائب الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ووالي الأمن.

هذا وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة بيوكرى ليلة الخميس الماضي من توقيف المشتبه به بقتل طليقته بأكادير، وذلك بعد توجيهه لثلاث طعنات قاتلة لها ودهسها بسيارة من نوع ''داسيا دوستر'' بيضاء اللون والفرار.

وتمت عملية توقيف المشتبه به على مستوى دوار ''أيت أغمار'' ضواحي مدينة بيوكرى إقليم اشتوكة أيت بها حيث ينحدر، إذ أقدم على محاولة الانتحار، وذلك بتناوله لسم الفئران، ونقل على وجه السرعة نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإنقاذه تحت حراسة أمنية مشددة.

ويعد القاتل من ذوي السوابق العدلية، حيث سبق له أن قضى عقوبة حبسية في تهم تتعلق بالضرب والجرح وإصدار شيكات بدون رصيد، وكانت آخر عقوبة حبسية له هي 6 أشهر حبسا نافذا، خرج منها مؤخرا قبل ارتكابه لهذه الجريمة المروعة في حق طليقته.

وكان المعني بالأمر قد استدرج ليلة الأربعاء الماضي طليقته إلى أحد شوارع حي الداخلة من أجل تسوية بعض مشاكلهما، ليدخل الطرفان داخل سيارة كانا على متنها في خصام حاد وملاسنات تحولت إلى شجار، دفعت بالهالكة لمغادرة السيارة والوقوف على الرصيف لانتظار سيارة أجرة تقلها لمحل سكناها بحي المسيرة، غير أن طليقها لحق بها وحاصرها موجها لها ثلاث طعنات على مستوى البطن والقلب كانت كفيلة بإزهاق روحها، قبل أن يقدم على امتطاء سيارته، ويمررها فوق جسدها مرتين متتاليتين في منظر مروع وجنوني شبيه بأفلام الأكشن، لينطلق هاربا نحو وجهة مجهولة.

واستنفر الحادث آنذاك مختلف المصالح الأمنية بمدينة أكادير وفي مقدمتها والي الأمن الذي حضر شخصيا لعين المكان وأشرف على الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية لتحديد معالم الجريمة وفك خيوطها المتشابكة.