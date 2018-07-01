فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: ''جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس 19 يوليوز، مقطع فيديو مثير تم وصفه بالخطير، ظهرت به شابتان ترقصان وهما تحملان أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس 19 يوليوز، مقطع فيديو مثير تم وصفه بالخطير، ظهرت به شابتان ترقصان وهما تحملان أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و23 ثانية، الشابتان ترقصان على أنغام موسيقى ''الراي''، قبل أن تعمدا في مشهد مرعب، إلى رفع الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى القيام بحركات تحمل إيحاءات جنسية.



وفور تداول هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، عبر العديد من النشطاء عن صدمتهم، مؤكدين أن مضمونه مخيف جدا، داعين في الوقت نفسه المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات تصوير الفيديو.