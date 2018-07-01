 فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: ''جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. فاجعة طرقية: سيارة طاحت من أعلى قنطرة ضواحي تازة+وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. فاجعة طرقية: سيارة طاحت من أعلى قنطرة ضواحي تازة+وهذه هي الحصيلة

عاجل... إعادة تمثيل جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارة على شاكلة أفلام الأكشن بأكادير صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل... إعادة تمثيل جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارة على شاكلة أفلام الأكشن بأكادير ''صور حصرية''

فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: ''جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو''

البام يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني | بوليتيك

'' البام '' يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني

هام للمغاربة.. وجدو راسكم ما بقاش بزاف: هذا أول أيام عيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. وجدو راسكم ما بقاش بزاف: هذا أول أيام عيد الأضحى

عاجل .. الرسوب في الباكالوريا يدفع بتلميذة لمحاولة الاتحار بتيزنيت | حوادث و حقوق

عاجل .. الرسوب في الباكالوريا يدفع بتلميذة لمحاولة الاتحار بتيزنيت

العثماني يعطي تعليماته إلى الإدارات لضمان حسن استقبال مغاربة العالم | بوليتيك

العثماني يعطي تعليماته إلى الإدارات لضمان حسن استقبال مغاربة العالم

سقطة بناجح التي أريد لها أن تنسي الجميع وقفة كرسيف | بوليتيك

سقطة بناجح التي أريد لها أن تنسي الجميع وقفة كرسيف

عاجل...استقالة رئيس جماعة الهرهورة من منصبه | بوليتيك

عاجل...استقالة رئيس جماعة الهرهورة من منصبه

الإشاعات المشوشة المسمومة

فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: ''جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو''

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 17:45 فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو | حوادث و حقوق
فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: ''جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس 19 يوليوز، مقطع فيديو مثير تم وصفه بالخطير، ظهرت به شابتان ترقصان وهما تحملان أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس 19 يوليوز، مقطع فيديو مثير تم وصفه بالخطير، ظهرت به شابتان ترقصان وهما تحملان أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و23 ثانية، الشابتان ترقصان على أنغام موسيقى ''الراي''، قبل أن تعمدا في مشهد مرعب، إلى رفع الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى القيام بحركات تحمل إيحاءات جنسية.


وفور تداول هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، عبر العديد من النشطاء عن صدمتهم، مؤكدين أن مضمونه مخيف جدا، داعين في الوقت نفسه المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات تصوير الفيديو.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الأسلحة البيضاء المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. فاجعة طرقية: سيارة طاحت من أعلى قنطرة ضواحي تازة+وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. فاجعة طرقية: سيارة طاحت من أعلى قنطرة ضواحي تازة+وهذه هي الحصيلة

عاجل... إعادة تمثيل جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارة على شاكلة أفلام الأكشن بأكادير صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل... إعادة تمثيل جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارة على شاكلة أفلام الأكشن بأكادير ''صور حصرية''

عاجل .. الرسوب في الباكالوريا يدفع بتلميذة لمحاولة الاتحار بتيزنيت | حوادث و حقوق

عاجل .. الرسوب في الباكالوريا يدفع بتلميذة لمحاولة الاتحار بتيزنيت

بالفيديو..هاذ شي خطير بزاف: مواطنة شرملات ممرضة وسط مستشفى بتاونات | حوادث و حقوق

بالفيديو..هاذ شي خطير بزاف: مواطنة شرملات ممرضة وسط مستشفى بتاونات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحارس السابق لفريق الرجاء البيضاوي محمد باعيو يعترف: بكاوني في الرجا وخرجت نْقلب على راسي | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

الحارس السابق لفريق الرجاء البيضاوي محمد باعيو يعترف: ''بكاوني في الرجا وخرجت نْقلب على راسي''

بالفيديو..صرخة تجار من قلب عاصمة الشرق وجدة: بغينا الحدود تْحل مع الجزائر والتجار كيعانيو وبعض المسؤولين نساونا وكيهدرو غير على المعاشات ديالهم | خارج البلاطو

بالفيديو..صرخة تجار من قلب عاصمة الشرق وجدة: ''بغينا الحدود تْحل مع الجزائر والتجار كيعانيو وبعض المسؤولين نساونا وكيهدرو غير على المعاشات ديالهم''

فيديو حصري..الفتاة الوجدية الثانية اللي دارت البوز مع صاحبتها في الفيسبوك : كنخدم ممرضة وخرجو ليا على خدمتي بعدما قالو تزوجت بصاحبتي فاتي | خارج البلاطو

فيديو حصري..الفتاة الوجدية الثانية اللي دارت البوز مع صاحبتها في الفيسبوك : '' كنخدم ممرضة وخرجو ليا على خدمتي بعدما قالو تزوجت بصاحبتي فاتي''

المانوزي...إلا كان الرميد قالينا الوضع الحقوقي فالمغرب بحال قهوة نص نص أنا تنقوليه رَاه قهوة مهرسة | خارج البلاطو

المانوزي...إلا كان الرميد قالينا الوضع الحقوقي فالمغرب بحال قهوة نص نص أنا تنقوليه رَاه قهوة مهرسة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. فاجعة طرقية: سيارة طاحت من أعلى قنطرة ضواحي تازة+وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

عاجل وبالفيديو.. فاجعة طرقية: سيارة طاحت من أعلى قنطرة ضواحي تازة+وهذه هي الحصيلة

عاجل... إعادة تمثيل جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارة على شاكلة أفلام الأكشن بأكادير صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل... إعادة تمثيل جريمة قتل شخص لطليقته ودهسها بسيارة على شاكلة أفلام الأكشن بأكادير ''صور حصرية''

فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة.. بعد بنات وجدة: ''جوج بنات كيشطحو بالجناوة والناس تخلعو''

البام يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني | بوليتيك

'' البام '' يقدم عشر اختلالات أساسية للمكتب الوطني للسياحة وتحاصر حكومة العثماني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.